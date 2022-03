Lige siden den dramatiske sommeraften i Parken, hvor Christian Eriksens hjerte pludselig svigtede, har landstræner Kasper Hjulmand fået spørgsmålet hundredvis af gange:

»Kommer Christian Eriksen til at spille fodbold igen?«

Og hver gang har landstræneren undvigende svaret, at 'tingene skulle foregå i Eriksens tempo, så derfor: ingen kommentarer'.

Men tirsdag formiddag var der ikke længere behov for at tale udenom. Her kunne Kasper Hjulmand for første gang siden EM-slutrunden forrige sommer indkalde Eriksen til den danske landsholdstrup.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Og landstræneren kunne også fortælle, at han har kendt til Eriksens comebackplaner i lang tid.

»Jeg har hele tiden kendt til hans intention om at ville fortsætte. Det var bare ikke ensbetydende med, at det skete.«

For selvom Eriksen ville tilbage, skulle hans krop først give tilladelse, fortæller Hjulmand

»Efteråret var jo en lang periode med stopprøver undervejs. Tre-fire stykker. Først var der én fase, han skal over, og da ventede der en ny fase.«

»Jeg besøgte ham og familien flere gange undervejs, og jeg har i det hele taget bare stillet mig til rådighed for ham. Og uanset hvad der blev hans beslutning, ville jeg hjælpe ham med hvad som helst, når som helst – anytime.«

Som dagene gik, blev sandsynligheden for et comeback til fodboldbanen større og større.

»Efteråret skred frem, og alt gik, som det skulle – og i slutningen af efteråret var der tegn på, at det måske kan lade sig gøre, hvis han kunne klare den sidste stopprøve.«

»Jeg kan ikke huske datoen, hvor jeg fik endelig besked om, at han kunne fortsætte. Men det var sidst på efteråret,« fortæller Kasper Hjulmand, der understreger, at han ikke har presset på for comebacket.

»Det var hans helt egen proces – sammen med familien. Egen proces, egne betragtninger, egen beslutning.«

Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Foto: HANNAH MCKAY

I dag tørner Christian Eriksen ud for Brentford i Premier League – og altså snart også det danske landshold.

Og comebacket i rødt og hvidt er kommet overraskende hurtigt, afslører landstræneren.

»Jeg tror ikke, nogen af os havde forventet, at han kunne spille så godt, som han gør nu, så han kunne være med landsholdet nu, men der er ingen tvivl om, at han er klar til det. Man kommer kun med, hvis man er en af de bedste på sin position, og det er han.«

Danmark og Eriksen møder 26. marts Holland i Amsterdam – tre dage efter kommer Serbien på besøg i Parken.