Der er rigtig store penge i fodbold.

Men for Kasper Hjulmand ligger de ikke i at stå i spidsen for det danske landshold, hvor han netop har forlænget sin kontrakt.

Tilværelsen som klubtræner befinder sig i en helt anden liga rent økonomisk end i klubberne, og landstræneren har takket nej til en række tilbud, der kunne have sendt en del flere millioner ind på bankkontoen.

De kunne også have gjort en forskel for hans familie og blandt andet hans bror, som er udviklingshæmmet.

»Jeg kan sige, at jeg har haft muligheden for at komme til store klubber, og jeg kunne have sikret min familie økonomisk. Man går jo for lud og koldt vand her,« sagde landstræneren i spøg.

Professionelt ligger landstrænerens prioriteter andre steder end ved de mange nuller på en kontrakt.

»Det er vigtigt for holdet. Det er vigtigt at få skabt ro, og jeg er afklaret med, at det er det, jeg helst vil. Det giver mening,« lød det fra Kasper Hjulmand om kontraktforlængelsen.

Privat har han dog aldrig lagt skjul på, at han blandt andet har kæmpet for sin udviklingshæmmede bror, Simon.

Kasper Hjulmand og DBU har kontrakt på hinanden indtil 2026. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Kasper Hjulmand og DBU har kontrakt på hinanden indtil 2026. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

En kamp, som han tidligere har kaldt for ‘opslidende’ over for B.T.

»Jeg kunne have taget jobs for et år siden, hvor jeg ikke havde behøvet at tænke så meget. Men jeg kunne have gjort noget for min familie og for min bror, som er udviklingshæmmet, og som jeg gerne vil gøre endnu mere for, fordi man kæmper mod et system, der ikke gør nok. Der er mange ting i det. Men det har jeg valgt fra, fordi jeg er super stolt og glad for det arbejde, vi gør her,« proklamerede landstræneren i forbindelse med forlængelsen.

»Jeg føler, at det er en pligt at give alt, hvad jeg overhovedet har, mens der er nogen, der stadig synes det er mig, der skal være den.«

Kasper Hjulmand har lagt yderligere to år på sin oprindelige kontrakt med den nye aftale, der nu står til at udløbe i 2026.

Forlængelsen har været aftalt på forhånd, siden 2019, og derfor var der ikke noget at forhandle om mellem DBU og Hjulmand.

»Det var bare at trykke på knappen,« forklarede Kasper Hjulmand.

Danmark skal møde Nordirland og Slovenien senere på måneden.