Alle vidste, hvad der skulle tales om.

Pressen stod klar i mixed zone under stadionet i Ljubljana, og alle enhver vidste, hvilket emne der var øverst på dagsordenen efter 1-1-kampen mod Slovenien.

Hjemsendelsen af Mohamed Daramy havde fyldt enormt op til sidste kvalifikationskamp før sommerpausen, men Kasper Hjulmand overraskede med sin entré og virkede også enormt velforberedt til mødet med pressen.

»Han mødte os med et stort smil, og han var i virkelig godt humør. Der kunne jeg godt mærke, at der var en eller anden usædvanlig seancen, der går i gang her. For det er ikke sådan, han plejer at gøre normalt,« lyder det fra Farzam Abolhosseini i Slovenien.

»Vi fik også nogle interessante svar, som måske nok i virkeligheden viser, at han godt var klar over, at historien var god nok.«

Hør mere om det usædvanlige Hjulmand-møde og landskampen mod Slovenien, hvor der både bliver fundet helte og skurke.