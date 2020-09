Kasper Hjulmand godkender Robert Skovs første landskamp som venstre back, men vil se mere til ham offensivt.

Landstræner Kasper Hjulmand brugte lørdag to andre backs mod Belgien, end forgængeren Åge Hareide havde for vane.

Robert Skov og Daniel Wass fik chancen mod Belgien, og Kasper Hjulmand blåstempler deres indsats i 0-2-nederlaget i Nations League.

Men Danmarks nye landstræner håber også, at man særligt vil se Robert Skov i en endnu mere offensiv backrolle i fremtiden.

- Vi viste ham nogle klips i pausen, hvor man godt kunne se, at han havde plads og kunne have taget bolden mere med ind foran sig, og at der var plads til at slå nogle bolde ind i feltet.

- Jeg kunne godt tænke mig, at han brugte venstrebenet lidt mere, men det er kun naturligt.

- Det er ikke nemt for Robert så tidligt i sin backuddannelse at blive kastet ind i en kamp mod et af verdens bedste hold. Men alt i alt spillede han en fin kamp, siger Kasper Hjulmand.

Robert Skov har tidligere spillet længere fremme på banen på både klub- og landshold, men fremover skal Hoffenheim-spilleren bruges som venstre back og wingback.

Kasper Hjulmand roser også Daniel Wass for sin indsats mod Belgien.

- Daniel Wass gjorde det også godt - det gjorde begge vores backs, synes jeg. Der var god plads til dem, men det var ikke nemt at komme igennem Belgiens defensive linje, siger Kasper Hjulmand.

Under Åge Hareide var det ofte Henrik Dalsgaard og Jens Stryger Larsen som blev brugt på de to backpladser. Stryger Larsen er dog skadet, og Dalsgaard var bænket mod Belgien.

Dalsgaard blev heller ikke foretrukket, da der blev skiftet ud på højre back under kampen. I stedet kom 23-årige Joakim Mæhle ind til sin debut på A-landsholdet.

- Det var en stor dag for ham. Han har spillet nogle gode sæsoner i belgisk fodbold, hvor han har gjort det godt og været stabil, siger Hjulmand om Mæhle.

/ritzau/