Landsholdsspillerne har godt af at få en mental puster efter en lang sæson, før de indleder EM-forberedelser.

Når det danske fodboldlandshold træner i denne uge, er det frivilligt for spillerne, om de vil deltage, eller de vil vente til den første officielle EM-træning mandag i næste uge.

Det er afgørende for landstræner Kasper Hjulmand, at spillerne først tager hul på EM-forberedelserne, når de har fået et lille hvil både fysisk og mentalt.

Nogle spillere var i kamp så sent som i weekenden og har brug for et åndehul, mens andre allerede har holdt hvilepause og miniferie efter at have afsluttet klubsæsonen for en eller flere uger siden.

- Det mentale afbræk er vanvittig vigtigt. Spillerne er jo blevet kørt på hver tredje dag i lang, lang tid, så det er vigtigt lige at komme lidt væk med familien.

- Forhåbentlig får spillerne en lang sommer med landsholdet, og så skal de direkte tilbage til sæsonforberedelserne i deres klub, så måske er tre-fire dage nu deres eneste sommerferie, siger Kasper Hjulmand.

Han pointerer dog også, at det er vigtigt at sørge for, at spillernes fodboldform ikke daler for meget, inden den mere alvorlige del af EM-forberedelserne begynder.

- Fokus i denne uge er at få holdt folk i gang fysisk, og vi skal opbygge de spillere, der skal opbygges. Så vi har lavet en plan for, hvordan vi belaster hver enkelt spiller bedst muligt, så vi kan opbygge deres fysiske form.

Pierre-Emile Højbjerg misser sjældent en landsholdstræning. Mandag var han blandt de ni spillere, der frivilligt trænede på en våd træningsbane i Brøndby. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Men vi arbejder også med vores taktiske principper i denne uge, og vi kommer til at tage hul på træningen med standardsituationer, og vi kommer blandt andet til at træne straffespark undervejs. Det handler om at bruge tiden bedst muligt, vi skal ikke kun holde folk i gang, siger landstræneren.

Da der mandag blev taget hul på den frivillige træning, dukkede ni spillere op i Brøndby.

Når træningen fortsætter onsdag, torsdag og fredag, vil langt flere EM-bejlere og U21-landsholdsspillere møde op. Et sted mellem 25 og 28 spillere forventes at træne.

Blandt andre støder Rasmus Højlund og flere andre Premier League-spillere til landsholdstræningerne, der er lukket for offentligheden. Til gengæld skal man næppe vente at se profiler som Andreas Christensen og Kasper Schmeichel før den officielle EM-samling indledes på mandag.

Torsdag eftermiddag udtager Kasper Hjulmand sin EM-trup, men flere reserver vil blive bedt om at holde sig klar, såfremt de måtte blive tilkaldt inden deadline for indsendelse af EM-truppen 7. juni.

