Første målsætning er stort set opnået efter halvdelen af kampene i Nations League.

Danmark er så tæt på overlevelse på højeste niveau i den glorificerede træningsturnering efter fire point i tre kampe, at spørgsmålet nu er, om landstræneren kigger op mod Belgiens seks point og Englands syv point i toppen af gruppe 2 i turneringens øverste lag.

Helt så kækt ville Kasper Hjulmand dog ikke udlægge det på pressemødet efter 3-0-sejren over Island i Reykjavik.

»Vi går altid efter mest muligt. Nu har jeg kun været sammen med holdet et par gange, og den kraft, jeg kan mærke fra spillerne, er, at vi kigger mod stjernerne. Vi kigger mod det bedst mulige,« lød det fra Kasper Hjulmand.

Foto: HARALDUR GUDJONSSON Vis mere Foto: HARALDUR GUDJONSSON

Den optimisme kom ikke ud af ingenting. Efter tre Nations League-kampe, hvor Danmark har tabt til Belgien, spillet uafgjort mod England og nu slået Island er det de danske spilleres mentalitet, der imponerer landstræneren.

Han kigger på og taler med en gruppe fodboldspillere, der ikke lader sig nøje med at overleve på øverste klasse i Nations League. Det bobler tværtimod i de danske landsholdsdrenge for at få endnu mere succes.

»Jeg synes, at vi har en fantastisk gruppe. Jeg kan kun anerkende den kraft, som de her spillere har og giver hinanden. Vi er topambitiøse, og vi vil mest muligt for Danmark. Det er også sådan, vi går efter den næste kamp. Vi er klar til Wembley, og vi går efter det bedste,« siger Kasper Hjulmand.

Det er onsdag, at de danske drenge skal møde England på et corona-tomt Wembley i London.