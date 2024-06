Til EM skal Danmark være bedre til at kæmpe sig ud af perioder, hvor modstanderne har initiativet.

Landstræner Kasper Hjulmand er overordnet set tilfreds med lørdagens EM-generalprøve mod Norge, men selv om Danmark vandt 3-1, var der også tendenser, der ikke må gentage sig ved EM.

I store dele af anden halvleg styrede Norge kampen, og til Hjulmands store utilfredshed bøvlede Danmark for meget med at få lavet modangreb og genvundet initiativet.

- Vi må ikke blive så passive til EM, som vi blev. Vi skal finde en måde at bryde ud af den passivitet. Vi kan godt komme til at stå lavt, men vi skal være enormt levende og insisterende, når vi så får bolden.

- Vi skal ikke bare få tiden til at gå, vi skal angribe og genpresse, så vi kan genvinde initiativet, siger Kasper Hjulmand.

Bliver Danmark belejret igen til EM, må han ty til taktiske ændringer eller indskiftninger.

- Vi arbejder med, hvordan vi kommer ud af de situationer, og det kan være vi skal skifte ud blandt spillerne eller i spillernes positioner på banen. Så får modstanderne noget andet at forholde sig til, siger Kasper Hjulmand.

Tre dage inden sejren over Norge i generalprøven vandt Danmark 2-1 over Sverige.

De to sejre over nabolandene giver energi og selvtillid, inden turen tirsdag går til Tyskland forud for EM-premieren mod Slovenien søndag i næste uge.

- Det er så vigtigt at vinde fodboldkampe. Det er benzin på bålet. I landsholdsfodbold er det sjældent, at alting sidder i skabet. Det er vigtigt at hænge i, når tingene ikke spiller, og det gør vi. Det giver os en stor tro og positiv ånd, men der er noget at arbejde med, siger Kasper Hjulmand.

Norges landstræner, Ståle Solbakken, mener, at nordmændene dominerede anden halvleg af lørdagens testkamp, mens det modsatte gjorde sig gældende i begyndelsen af kampen.

På den vis så man både det bedste og det værste for det danske hold inden EM, mener nordmanden.

- Danmark har et virkelig højt topniveau, hvor de kan drille alle de store nationer. Men hvis Danmark falder i niveau, så kan de også komme til at slide med det, siger Solbakken.

Han kaster om sig med ros til store dele af den danske trup, men der er ifølge Solbakken et enkelt svagt punkt: venstre kant. Her kunne Danmark godt have haft gavn af skadede Mohamed Daramy, mener Solbakken.

Direkte adspurgt, om Solbakken holder med Danmark til EM, svarer den mangeårige superligatræner:

- Jeg har trænet halvdelen af holdet, så det bliver jeg nødt til, siger nordmanden.

/ritzau/