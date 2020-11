Island-kampen kommer ikke til at fylde specielt meget før gruppefinalen mod Belgien, siger landstræneren.

Med et mål i overtiden lykkedes det Danmark og landstræner Kasper Hjulmand at slå Island knebent med 2-1 i Nations League søndag aften.

Dermed sørgede Danmark for at få en gruppefinale ude mod Belgien onsdag aften.

Med en sejr over belgierne kan Danmark nu tage førstepladsen i gruppen, gå videre og dermed have chancen for at vinde den blot anden udgave af turneringen næste år.

- Vi er glade for sejren, og for at vi kan spille en finale mod Belgien på onsdag. Den skal vi begynde at forberede os på nu, siger Hjulmand.

Mod Island var der flere ting, der ikke fungerede optimalt. Danskerne mistede kontrollen med kampen i anden halvleg og skabte ikke nok offensivt.

- Jeg kigger på, hvordan jeg kan gøre det bedre, og hvordan jeg kan sætte tingene bedre op næste gang.

- Nu ser vi frem mod Belgien, og der ser jeg mere på den sidste Belgien-kamp, siger landstræneren.

Hjulmand har været landstræner i syv kampe, og kun i sin debut hjemme mod Belgien er det endt med nederlag.

Belgierne vandt 2-0 i Parken i september, og Hjulmand fik ikke sin bedst tænkelige start som landstræner. Men siden er det gået fremad, og de seneste fem kampe er alle vundet.

Landstræneren har dog ikke tænkt sig at dvæle for meget ved de seneste kampe. Han vil i taktikrummet og analysere den første kamp mod Belgien.

- Jeg kommer til at kigge meget mere på vores Belgien-kamp, end jeg kigger på kampen mod Island. Der er stadig nogle ting, som fungerede for os.

- Vi kommer til at møde en 3-4-3 med wingbacks, og vi skal virkelig være velfungerende i vores normale system, 4-3-3, som vi har spillet flest minutter i. Det er vigtigt, at vores pres kommer til at fungere, siger Hjulmand.

Danmarks kamp ude mod Belgien spilles onsdag klokken 20.45.

/ritzau/