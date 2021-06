Landstræner Kasper Hjulmand mener ikke, at kampen mod Finland skulle have været spillet færdig lørdag.

»Jeg synes ærlig talt ikke, vi skulle have været på banen igen.«

Sådan lyder det fra landstræner Kasper Hjulmand på pressemødet søndag efter Christian Eriksens kollaps mod Finland lørdag aften.

Efter små to timers afbrydelse efter midtbanespillerens uhyggelige kollaps kom spillerne på banen igen og spillede kampen færdig.

Denmark's national coach Kasper Hjulmand, at a digital press conference from the the Danish Euro 2020 national team camp in Elsinore on Sunday 13 June 2021. Pictures are taken from a video livestream with the permission from DBU, Danish Football Union.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Denmark's national coach Kasper Hjulmand, at a digital press conference from the the Danish Euro 2020 national team camp in Elsinore on Sunday 13 June 2021. Pictures are taken from a video livestream with the permission from DBU, Danish Football Union.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg har lidt dårlig samvittighed over, at vi skulle ud og spille igen,« tilføjer Hjulmand.

Landstræneren fortæller om den svære beslutning, holdet stod over for i Parken lørdag aften:

»I omklædningsrummet i går beslutter vi os for, at vi selvfølgelig ikke rykker os en tøddel, før vi ved, hvordan Christian har det.«

»Vi taler ikke selv med ham, men vi får en besked om, at der er talt med ham. At han er ved bevidsthed, og han taler.«

Soccer Football - Euro 2020 - Group B - Denmark v Finland - Parken Stadium, Copenhagen, Denmark - June 12, 2021 Denmark players react as Christian Eriksen receives medical attention after collapsing during the match Pool via REUTERS/Friedemann Vogel Foto: FRIEDEMANN VOGEL Vis mere Soccer Football - Euro 2020 - Group B - Denmark v Finland - Parken Stadium, Copenhagen, Denmark - June 12, 2021 Denmark players react as Christian Eriksen receives medical attention after collapsing during the match Pool via REUTERS/Friedemann Vogel Foto: FRIEDEMANN VOGEL

Søndag formiddag havde landsholdet så kontakt med Christian Eriksen.

»Jeg skriver med ham i nattens løb. Vi får talt med ham her til morgen. Alle sammen. Og vi ser hans smil på skærmen. Han spørger, 'hvordan har I det. Jeg tror, I har det værre end mig. Jeg føler, at jeg er klar til at tage ud og træne'.

»Det er typisk Christian,« fortæller Kasper Hjulmand.

/ritzau/