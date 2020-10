Kasper Hjulmand er stolt over 1-0-sejren på Wembley, men han var utilfreds med den ene forsvarsside.

Danmark har holdt nullet i de seneste fire landskampe, og landstræner Kasper Hjulmand er godt tilfreds med den defensiv, som han har overtaget fra Åge Hareide.

I onsdagens 1-0-sejr over England på Wembley var der dog problemer i Danmarks venstre forsvarsside, påpeger landstræneren.

Derfor blev han nødt til at skifte Robert Skov ud i pausen af kampen, men allerede i første halvleg var han tæt på at lave et formationsskifte, hvis ikke Englands Harry Maguire var blevet udvist.

Det siger Kasper Hjulmand på et pressemøde efter sejren.

- Der er ingen tvivl om, der er ting, som skal forbedres. Vi havde store problemer i vores venstre forsvarsside. "Zanka" var klar til at komme ind, da Maguire fik det røde kort. Vi havde nogle problemer med deres wingbacks, særligt i vores venstre side, siger Hjulmand.

Overordnet set har Danmark dog en defensiv, der nok skal bringe holdet langt, mener landstræneren.

- Det er ikke tilfældigt, at vi holder nullet. Vi har spillet mod nogle af verdens bedste nationer, og hvis man ser på antallet af afslutninger, så holder vi dem langt nede. Vi skal blive ved med at holde fast i, at det skal blive svært at score imod os.

- Samtidig skal vi blive ved med at være aggressive, så vi selv kan score nogle mål, efter at vi har erobret bolden. Selvfølgelig skal vi lave justeringer, men i dag var der også en evne til at hænge i og blive ved med at lukke rummene for dem, siger Kasper Hjulmand.

Siden Danmark senest indkasserede et mål, er buret blev holdt rent mod Færøerne, Island og to gange mod England.

Det var første gang i 37 år, at Danmark vandt over England på Wembley. Hjulmand krediterer sine "superambitiøse" spillere for sejren.

- Det betyder meget at vinde sådan en kamp for vores selvforståelse. Jeg er havnet med en gruppe spillere, som er lige dele superambitiøse og lige dele ydmyge for, hvad vi gerne vil opnå.

- Vi vil gerne opnå og vinde mest muligt, og vi vil måle os mod de bedste, siger Hjulmand.

Han giver en særlig hyldest til Simon Kjær og Christian Eriksen, der begge spillede landskamp nummer 100 for Danmark. Sidstnævnte blev matchvinder med kampens eneste mål.

- Jeg vil gratulere Simon Kjær og Christian Eriksen med deres landskamp nummer 100 på sådan en stor aften. Det kan I være stolte af, siger landstræneren adresseret til de to jubilarer.

