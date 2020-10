Island var bedst, nej, Danmark var bedst.

Trænere har det engang imellem med at se forskelligt på spillet afhængigt af de briller, de har på, og sådan var det også efter Danmarks 3-0-sejr over Island søndag aften.

Her kom Islands landstræner, Erik Hamrén, ifølge Canal 5 med sin påstand om, at første halvleg blev spillet på hjemmeholdets præmisser, men det var den danske landstræner, Kasper Hjulmand, ikke enig i.

»Nej, det er jeg ikke. De har en enkelt omstilling, vi ikke lukker ned for, men ellers sætter vi os på det hele i kampen. Vi har kontrol med tingene, og vi vidste, at hvis vi bliver ved med at arbejde hårdt, så ville sprækkerne også komme,« siger han til Canal 5 og deler roser ud til sit hold.

»Det er meget, meget få hold, som kommer til Island og vinder så overbevisende. Vi spiller defensivt en stærk første halvleg og tager fortjent sejren, så kæmpe ros til grutterne for en 100 procents indsats fra alle. Vi skaber rigtig meget. Vi kan ikke forvente at skabe så meget, og vi spiller hurtigt, når vi skal. Meget mere kan vi ikke forvente,« lyder det fra Kasper Hjulmand, der medgiver, at 1-0-scoringen faldt på et godt tidspunkt for Danmark, da Simon Kjærs hovedstød efter et par islandske berøringer røg i kassen.

»Det er altid fedt at gå ind til pause og lige have scoret. Vi vidste, at hvis vi kunne holde tempoet, så ville det komme, men det betød da noget, at vi fik første mål. Det gav en god rytme, det er der ingen tvivl om,« lyder det fra Danmarks landstræner til Canal 5.

Også angriber Kasper Dolberg mener, at sejren var helt fortjent.

»Vi er det klart bedste hold, og vi scorer tre mål, så det er dejligt,« siger han til Canal 5 og roser den nye start under Kasper Hjulmand:

»Vi synes, vi er startet rigtig fint. Vi har haft gode kampe, spillet fint fodbold og presset højt, så det føles godt, når vi løber rundt derinde. I dag er vi i god kontrol,« forklarer angriberen og ser frem mod onsdagens kamp mod England på Wembley.

»Vi viser i dag med vores spil, at vi kan spille op mod dem, så vi glæder os.«

England topper Danmarks Nations League-gruppe med syv point. Danmark har fire point.