»I sidste ende er det ikke noget værd at spille de testkampe. Det er det jo ikke.«

Sådan lød de opsigtsvækkende og på mange måder befriende ord fra selveste Christian Eriksen i landsholdslejren torsdag.

Stjernen over dem alle italesatte, hvordan mange både på og uden for landsholdet med al sandsynlighed havde det med, at to meget decimerede mandskaber for både Danmark og Sverige spillede landskamp onsdag aften.

En kamp, der selvfølgelig havde sin berettigelse i, at der var ranglistepoint på spil, men derfra var pointerne til at overse i en tid med stor coronafare, og B.T.s fodboldredaktør, Michel Wikkelsø Davidsen, karakteriserede den da også som den mest ligegyldige landskamp, han nogensinde havde set.

Christian Eriksens ord blev bakket op af Mathias 'Zanka' Jørgensen, der sagde således om testkampene i en tid med masser af kampe:

»Fodboldens økosystem er så stærkt, og der er nogle ting, der skal hænge sammen på grund af flere forskellige forhold. Det handler ikke mindst om aftaler, der genererer penge til hele fodboldens system. Og så må vi acceptere, at vi som spillere er som skakbrikker i et større spil. Og sådan har det altid været. Det er ikke spillernes interesser, der altid varetages,« sagde Mathias 'Zanka' Jørgensen.

B.T. forholdt fredag landstræner Kasper Hjulmand udtalelserne fra de garvede landsholdsspillere, og han fortæller, at han oven på artiklerne havde fat i Christian Eriksen. Selv om citaterne taler deres tydelige sprog, siger han:

»Jeg tror, at I har strammet den lidt i forhold til Christian, men vi kigger selvfølgelig på det samlede billede. Når testkampene er her, så er de vigtige, men grunden til, at kampen mod Sverige bliver spillet, er, at Island og de andre lande skulle have spillet kvalkampe, som blev udsat, og de spillede så i går, og derfor skal alle så spille testkampe. Men når de så er her, så er de selvfølgelig vigtige,« siger Kasper Hjulmand om, hvilket indtryk det gjorde på ham, da han læste om spillernes ytringer.

Men at kampe som den mod Sverige ingen værdi har, vil landstræneren ikke høre tale om.

»Testkampene er her, og så er de vigtige, og så spiller man dem for at vinde. Den mod Sverige er vigtig, og den tæller point. Men i det samlede billede er der nogen, der skal stå op for spillerne. Spillerne spiller, når de bliver peget på, at det er deres job. Og vi som trænere i klubberne og forbundene skal forstå, hvorfor vi en gang imellem er nødt til at kigge på deres belastning og sørge for, at de ikke spiller alle kampene. Sørge for at tænke på spillerne, fordi det lynhurtigt kan blive sådan, som det er i øjeblikket, at de bliver udsat for for meget,« siger Hjulmand og fortsætter:

»Og så ender vi samme sted som for 10 år siden, hvor vi jo så, at spillerne var færdige, når de kom til slutrunderne, hvor man ikke så det bedste fra dem. De blev skadede til slutrunderne og så videre. Så vi skal selvfølgelig sørge for, at vi arbejder sammen med klubberne, og holde et så godt samarbejde som muligt. Sørge for at kigge meget på belastningen og ikke lade dem spille mere, end hvad er forsvarligt. Selv om vi godt vil have de bedste på banen,« forklarer Hjulmand.

I den sammenhæng bedyrer landstræneren, at der sagtens kan komme udskiftninger på holdene, han stiller med i de kommende Nations League-kampe mod Island og Belgien.

»Vi doserer på alle tre kampe. Vi lod nogle sidde over mod Sverige. Daniel Wass og Simon Kjær, som har haft henholdsvis en og to fridage i de sidste 45 dage i deres fodboldliv, de har fået lidt pause. Og det har Yussuf Poulsen også, så nu er de totalt friske og skal så til at fyre den af,« slutter Kasper Hjulmand.