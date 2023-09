‘Er du bange, Hjulmand?’

Sådan lyder overskriften i en kritik fra Ekstra Bladet mod landstræner Kasper Hjulmand i forbindelse med debatten om Kasper Schmeichels rolle på landsholdet, som står over for to vigtige EM-kvalifikationskampe.

Men den kritik preller af på Kasper Hjulmand, som slår tilbage mod avisen, som mener, at landstræneren simpelthen ikke tør vrage den rutinerede målmand, som ellers ikke har spillet en ligakamp siden før sommerferien, og som er klubløs i øjeblikket.

»Det er respektløst, at tro, at jeg kunne finde på at sætte en spiller ind, eller ikke sætte en spiller ind, fordi jeg er bange for vedkommende,« tordner Kasper Hjulmand i landsholdslejren i Helsingør, hvor holdet er samlet før skæbnekampene mod San Marino og Finland.

»Jeg får kritik, hvis vi taber kampen. Forestil jer, at jeg ikke sætter de spillere ind, jeg tror bedst kan løse opgaven og vinde kampen. Det er respektløst at tro, at det er sådan. Selvfølgelig har det ikke noget med det at gøre. Jeg sætter de spillere ind, jeg mener er de bedste til at løse opgaven for at vinde kampen,« uddyber Hjulmand.

Selvom Kasper Schmeichel er blevet løst for sin kontrakt i Nice og endnu ikke har skrevet under på sin ventede aftale med Anderlecht, indledte Kasper Hjulmand den igangværende landsholdssamling med at melde ud, at Schmeichel er landsholdets førstevalg.

Og det selvom reservemålmand Frederik Rønnow er i sit livs form og netop er blevet kåret til årets spiller i succesklubben Union Berlin, som han sensationelt har været med til at spille i Champions League.

‘Kasper Hjulmand smider en ordentlig sjat af sin autoritet over bord for at please sin målmand (...) når du hedder Kasper Schmeichel, er du åbenbart hellig hos Kasper Hjulmand,’ skriver Ekstra Bladets sportschef, Michel Wikkelsø Davidsen, blandt andet i sin klumme, og det er altså den kritik, som får Hjulmand til at slå tilbage.

»Det er lidt noget andet med keeper-positionen end andre steder på banen. Der er mange indbyggede aftaler i den rolle. Det er ikke til gavn for nogen af dem, at de fik en kamp hver i denne samling eksempelvis. Rønnow har taget nogle store skridt. Afstanden mellem dem er tæt,« siger Hjulmand om konkurrencesituationen på målmandsposten.