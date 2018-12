Det virker mere og mere sandsynligt, at danske Kasper Hjulmand kan være den kommende cheftræner for den belgiske storklub Anderlecht.

Rygtet er ihvertfald ikke blevet koldere, efter at favoritten til tjansen - hollandske Phillip Cocu - angiveligt er ude af ræset.

Ifølge belgiske Het Laatste Nieuws har Anderlecht droppet den tidligere Fenerbahce-træner, fordi han kræver fire millioner euro (omkring 30 millioner kroner) i årsløn.

Derudover skulle Cocu også købes fri af sin aftale med Fenerbahce, der trods fyringen stadig løber. Og det er mere, end den belgiske storklub har i sinde at lægge på bordet for en ny træner.

Så derfor er hollænderen nu slettet fra listen, og Anderlecht - med den nyansatte tekniske direktør, Frank Arnesen, i spidsen - kigger nu i stedet mod de andre kandidater på listen.

Og her skulle Kasper Hjulmand altså være blandt de absolutte favoritter til det sæde, der blev ledigt, da Hein Vanhaezebrouck forleden blev fyret.

B.T. har tidligere kunnet fortælle, at den nuværende FC Nordsjælland-træner var Anderlechts plan B eller C, hvis det skulle kikse med Philip Cocu.

To andre kandidater til jobbet i Anderlecht - Peter Bosz og Frank de Boer - har fået andre jobs i henholdsvis tyske Bayer Leverkusen og amerikanske Atlanta United.

Anderlecht kan i princippet tale med Kasper Hjulmand uden FC Nordsjællands vidende.

Farum-klubben har ikke krav på at 'blive spurgt om lov', for at en anden klub kan tale med cheftræneren. Ifølge B.T.s oplysninger er FCN dog ikke videre indstillet på at slippe Hjulmand nu, hvis det kommer så vidt.

Hjulmand har fortsat et halvt år tilbage af den kontrakt med FC Nordsjælland, der udløber til sommer.

Ifølge Het Laatste Nieuws satser Anderlecht på at have en ny cheftræner på plads, inden holdet indleder træningslejr i Spanien den 7. januar.