Mandagens kamp mod Østrig var den første for Jens Stryger Larsen i 218 dage.

Landsholdsspilleren er blevet straffet i sin klub Udinese, fordi de ikke kunne blive enige om en aftale om forlængelse af kontrakten, så der var derfor ekstra glæde at hente, da det endelig blev til spilletid i landskampen mod Østrig – en kamp, han i øvrigt afgjorde med sit mål til 2-1.

Samtidig er han i den seneste uges tid blevet far.

»Det er godt nok svært at sætte nogle ord på det. At blive far for første gang er helt klart det største, men inden for kridtstregerne er det her måske en af de største sejre. I syv måneder er jeg blevet presset både mentalt og fysisk på en måde, som, jeg ikke synes, har været fair, og at gå ind og levere det her i den første kamp, hvor jeg får spilletid, det er fantastisk,« siger Jens Stryger Larsen og tilføjer om familieforøgelsen:

Jens Stryger Larsen har haft en vild uge.

»Vi er to super lykkelige forældre lige nu. Hun slider lidt med det derhjemme, men vi har vidst fra start, at det kunne ske på det her tidspunkt, og vi har haft nogle gode snakke om det. Min kone har altid været støttende omkring det, så jeg skulle bare af sted.«

Landstræner Kasper Hjulmand var så glad på Jens Stryger Larsens vegne, at han ikke kunne lade være med lige at give ham et par anerkendende dask.

»Det glæder mig helt vildt. Hvad Stryger har været igennem, er fuldstændig uforskyldt. Det er en af de grimme ting, der engang imellem sker i fodbold. Han har præsteret på et rigtig, rigtig højt niveau for Udinese i lang tid. Det er ikke fair,« siger Hjulmand og fortsætter:

»Prøv at forestille jer at løbe rundt for sig selv i syv måneder uden at spille kampe. Sørge for at holde sig fit. Hele tiden med tanke på, at det her kan ske. I de tre dage, vi trænede på Frederiksberg, der skal Jens Strygers kone føde, og han skriver til mig en morgen, at hun er sat i gang, men at han kommer og træner, men kommer godt nok for sent,« siger Hjulmand med et grin, der hurtigt bliver efterfulgt af respekt.

»Det glæder mig helt vildt, at du får succes her, for du har gjort så meget for det her hold og har stor kvalitet, jeg håber, der er en masse, der står derude og siger, ham skal vi have, for der er kvalitet.«

Jens Stryger Larsen er kontraktfri, når juni er omme.