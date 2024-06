Det bliver specielt at møde en ven og landsmand på den modsatte trænerbænk, siger Hjulmand før Sverige-kamp.

Der venter en gammel kending i nye klæder, når det danske fodboldlandshold onsdag spiller testkamp mod Sverige i Parken.

På den svenske trænerbænk finder man Jon Dahl Tomasson, der foruden at dele landsholdsrekorden for flest mål med Poul "Tist" Nielsen også tidligere har været assistenttræner for det danske fodboldlandshold.

I modsætning til Danmark skal Sverige ikke til EM, og svenskerne missede også VM i Qatar, men ifølge landstræner Kasper Hjulmand, er Jon Dahl Tomasson manden, der kan få Sverige tilbage i det gode fodboldselskab.

- Jeg tror, han kommer til at gøre det rigtig godt med det svenske landshold. Qua sin tid i Malmö FF har han et indgående kendskab til svensk fodbold. Han er en dygtig træner, og han er en vinder, så jeg tror, han får succes.

- De svenske spillere har skuffet, men der er et stort potentiale i holdet, og jeg er sikker på, at Jon kan forløse det, siger Kasper Hjulmand.

De to landstrænere kender hinanden godt, og Hjulmand medgiver, at det bliver specielt at møde Tomasson onsdag.

- Jeg holder meget af Jon, og han er en legende i dansk fodbold, synes jeg. Han har gjort en kæmpe indsats for det danske landshold - først som spiller med en helvedes masse mål for landsholdet og senere som assistenttræner.

- Jeg har kæmpestor respekt for Jon, og det er da specielt med en dansker på Sveriges bænk. Men når kampen kører, tænker jeg nok ikke meget over det.

- Jeg ønsker selvfølgelig Jon alt det bedste med det svenske hold, men ikke på onsdag, siger Kasper Hjulmand.

Han forventer, at tilskuerne i et udsolgt Parken tager godt imod Jon Dahl Tomasson, selv om han nu er landstræner hinsidan.

- Jeg tror, han får en rigtig flot modtagelse. Jeg er sikker på, at stadion og de danske fodboldfans husker Jon, for det han har gjort og vil give ham en hyldest, siger Kasper Hjulmand.

47-årige Jon Dahl Tomasson var assistenttræner under Åge Hareide, men stoppede i januar 2020 for i stedet at blive cheftræner i Malmö FF. Han har også været cheftræner i Blackburn, inden han 1. marts tiltrådte som Sveriges landstræner.

Den tidligere angriber har stået i spidsen for Sverige i to kampe. I marts tabte svenskerne 2-5 i Portugal, før det blev til en 1-0-sejr hjemme over Albanien.

