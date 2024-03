Landstræner Kasper Hjulmand mener, at Danmark skal ramme samme niveau som i sejrene over Frankrig i 2022.

De regerende mestre fra Spanien skal forvente hård modstand om førstepladsen i Nations League.

Det spår landstræner Kasper Hjulmand ovenpå torsdagens lodtrækning i Paris, hvor det danske fodboldlandshold havnede i gruppe med Spanien, Schweiz og Serbien.

- Det er ikke bare givet, at Spanien cruiser den her hjem.

- Da vi spillede Nations League sidste gang, så rykkede England ud, og vi slog selv Frankrig to gange, siger Kasper Hjulmand.

Landstræneren betegner Spanien som et af verdens bedste landshold, og skal det lykkedes at drille spanierne, så kræver det danske præstationer på niveau med det, der blev vist mod Frankrig i 2022.

For to år siden vandt Danmark med 2-1 i Frankrig, mens franskmændene få måneder senere blev besejret 2-0 i København.

- Det er nok noget af det bedste, vi har spillet. I hvert fald kampen i Parken.

- Det er det, der skal til, hvis vi skal spille op mod de bedste, og det er det, vi sigter efter. Vi bliver virkelig testet, og det er præcis sådan, at jeg gerne vil have det, siger Kasper Hjulmand.

Spanien indtager en aktuelt ottendeplads på verdensranglisten ovenpå en forholdsvis suveræn kvalifikation frem mod sommerens EM.

Danmark, Schweiz og Serbien måtte slide lidt mere i det for at booke adgang til slutrunden i Tyskland.

Kasper Hjulmand forventer alligevel en tæt gruppe.

- Spanierne skal i hvert fald arbejde for det, når de møder os, og det skal de også mod de andre. Det ved jeg. De skal nok få kam til deres hår.

- Spanien er gode, og på papiret foran os andre, der er mere jævnbyrdige. Men det blive nogle jævnbyrdige kampe, som vi glæder os til, siger Hjulmand.

Nations League-kampene spilles i september, oktober og november, hvor holdene møder hinanden ude og hjemme.

De to bedste hold går videre til kvartfinalerne. Nummer tre skal ud i en playoffrunde for at bevare sin status på A-niveau, mens en sidsteplads udløser nedrykning til B-niveauet.

/ritzau/