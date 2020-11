Med de engelskboende spilleres ankomst til landsholdslejren har landstræner Kasper Hjulmand samtidig vinket farvel til syv spillere, hvoraf flere af dem brugte fire dage i isolation og kun fik et træningspas fredag.

Inden beslutningen sagde landstræner Kasper Hjulmand sådan:

»Det er jo brutalt. De er blevet hevet ind og havde en god chance for at spille en landskamp mod Sverige, men i stedet bliver de sendt i isolation. Det er så synd for dem. Det kan alle jo følge,« sagde landstræner Kasper Hjulmand fredag.

Det var torsdag aften, at det endelig lykkedes med regeringen i Storbritannien at finde en løsning, der gør, at de 'engelske' spillere ikke skal gå i en lang karantæne, når de returnerer til England.

Og med den forstærkede trup er det indlysende, at erstatningerne, der ellers var kaldt ind for de engelskboende spllere, ikke havde nær så kort til spilletid, som det så ud for et døgn siden.

»Det gør det endnu sværere for dem at få spilletid. Ja, det gør det for alle. Vi får syv gode spillere hjem fra England, og det er klart, at det har konsekvenser for nogle andre, så uanset hvad er det hårdt at blive kaldt ind og så måske blive sendt hjem igen,« sagde Hjulmand inden kampene mod Island og Belgien.

Han fortsatte:

»Det er bare unormale situationer, vi er i, men derfor gør det ikke mindre ondt for disse spillere. Det er det gode ved det her, at man kan mærke, hvor meget det betyder for disse spillere, at det er ikke bare lige en landskamp. Det er helt vildt, så meget det betyder at få lov at spille en landskamp. Selv dem, der har spillet mange landskampe, de vil spille igen. Så ja, det er ikke det fedeste at gå hen og prikke nogle på skuldrene og sige, at ja, 'I skal køre hjem igen',« forklarede Hjulmand.

De syv spillere, der ikke længere er en del af landsholdet i denne omgang, er Oliver Abildgaard, Anders Dreyer, Erik Sviatchenko, Rasmus Falk, Jesper Hansen, Oliver Christensen og Victor Nelsson.