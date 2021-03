Alle markspillere fra startopstillingen mod Israel er byttet ud til søndagens kamp mod Moldova.

Det danske fodboldlandsholds største profiler får et hvil i søndagens VM-kvalifikationskamp mod Moldova i Herning.

Sammenlignet med det danske hold, der startede inde i torsdagens 2-0-sejr ude over Israel, er alle markspillerne i Danmarks startopstilling mod Moldova nye.

Dermed får ti reserver muligheden for at overbevise landstræner Kasper Hjulmand om, at de også skal være i startopstillingen på onsdag mod Østrig og ved EM til sommer.

Kasper Schmeichel har dog fået genvalg i målet og bærer anførerbindet i Simon Kjærs fravær.

Joakim Mæhle, Thomas Delaney og Yussuf Poulsen er end ikke at finde på bænken.

Den store udskiftning skal ses i lyset af, at Danmark er storfavorit til vinde opgøret mod verdensranglistens nummer 177.

Derfor er kampen en oplagt anledning til at lade batterierne op for stamspillerne før onsdagens formodet meget sværere udekamp i Østrig.

Blandt de nye spillere i startopstillingen er Lasse Schöne, der får sin første landskamp i Kasper Hjulmands tid som dansk landstræner.

Landstræneren har også fire af sine tidligere FC Nordsjælland-spillere i startopstillingen. De fire er Jens Stryger Larsen, Mathias Jensen, Andreas Skov Olsen og Mikkel Damsgaard.

Danmark stiller op med følgende 11 spillere (4-3-3):

Kasper Schmeichel - Jens Stryger Larsen, Jannik Vestergaard, Joachim Andersen, Nicolai Boilesen - Mathias Jensen, Christian Nørgaard, Lasse Schöne - Andreas Skov Olsen, Kasper Dolberg, Mikkel Damsgaard.

Moldova stiller ifølge Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) op i en 4-2-3-1-formation. Venstrebacken Oleg Reabciuk er den spiller på holdet med den største klubadresse, da han til daglig spiller for græske Olympiakos.

Vendsyssel-angriberen Virgiliu Postolachi indleder kampen på bænken.

Opgøret begynder klokken 18.

/ritzau/