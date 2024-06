Norges landshold har udviklet sig under Ståle Solbakken og går en bedre fremtid i møde, mener Kasper Hjulmand.

Nummer 47 på verdensranglisten og 24 år uden en slutrundedeltagelse.

Umiddelbart lyder fodboldlandsholdets sidste testmodstander inden EM ikke som nogen hård modstander lørdag aften på Brøndby Stadion, men Norge er ifølge landstræner Kasper Hjulmand bedre, end ovenstående antyder.

- Norge har et meget stærkt hold med en stor fremtid. Det er den perfekte test for os inden EM, for det bliver en kamp på højt niveau, og vi vil blive udfordret. Vi håber på at få et godt resultat, men også på at få en god fornemmelse med ind i den sidste forberedelsesuge før EM.

- Jeg håber, Norge kvalificerer sig til de kommende slutrunder. Der er et spændende norsk hold på vej, for der er spændende unge spillere med stort udviklingspotentiale, siger Kasper Hjulmand.

Aktuelt råder Norge over stjerner som Erling Haaland og Martin Ødegaard, mens unge profiler som Oscar Bobb, Antonio Nusa og Andreas Schjelderup kan være morgendagens internationale profiler.

Norge har siden december 2020 været trænet af Ståle Solbakken.

Qua sine mange år som FCK-træner er Solbakken den træner, Kasper Hjulmand flest gange har stået over for.

Den danske landstræner forventer ikke at kunne drage fordel af de mange tidligere møder mellem trænerne, der privat er gode venner.

- Jeg skal have noget i det ene øre, joker Kasper Hjulmand, da han bliver spurgt ind til atter at skulle stå over for den til tider skingre nordmand.

- Jeg ved ikke, hvor meget jeg kan bruge vores tidligere møder til. Jeg har set Norges kampe, og jeg har fulgt med i, hvad Ståle gør. Vi taler meget sammen, og jeg ved godt, hvad han står for. Hans formation med Norge er lidt anderledes end hans mest brugte formation i karrieren (4-4-2, red.).

- Vi kender hinanden rigtig godt, og jeg er sikker på, at Ståle med det her norske hold går nogle store år i møde. Der er et stort potentiale, siger Kasper Hjulmand.

Lørdagens udsolgte testkamp begynder klokken 19.30.

/ritzau/