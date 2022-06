Lyt til artiklen

Når Danmark fredag aften gæster Stade de France i den første Nations League-kamp mod Frankrig, vil det være uden den faste franske landstræner Didier Deschamps på sidelinjen.

Han mistede nemlig sin far tirsdag, og den danske landstræner Kasper Hjulmand var hurtig til at sende ham sine tanker på pressemødet torsdag.

»Jeg vil gerne starte med at sende mine dybeste kondolencer til min kollega Didier Deschamps for tabet af sin far. Alt det bedste til ham og familien derhjemme,« lød det respektfuldt fra Kasper Hjulmand.

Didier Deschamps var mødt ind i den franske landsholdslejr, men forlod den altså på tragisk vis få dage før kampen, som bliver noget af et tilløbsstykke.

Stade de France med sine over 80.000 pladser er udsolgt til kampen, og der forventes at være 1500 danske fans ved startfløjt.

»Det er en fed ting, at vi igen kan komme til kampe med fyldte stadioner og have alle de danske fans med på rejserne igen. Endelig er vi tilbage ved normalen med det her, og vi kan ikke vente med at komme i gang,« forklarer Kasper Hjulmand, der kan se frem til fire kampe på kort tid med sit hold.

»Det er en fed kamp at begynde med. Mod verdensmestrene, de seneste Nations League-mestre og vel nok et af stærkeste trupper i verden. De har en utrolig gruppe af spillere med meget, meget højt niveau. Vi glæder os til kampen.«

I de kommende dage venter også Østrig ude og hjemme samt Kroatien ligeledes i Parken.