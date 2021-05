Nogle spillere er vaccineret før EM, mens andre ikke er. Det skaber ulige vilkår, mener Kasper Hjulmand.

- Corona.

Svaret falder prompte fra landstræner Kasper Hjulmand, da han efter tirsdagens truppræsentation bliver spurgt til sin største bekymring lidt over to uger før første EM-kamp mod Finland.

Modsat spillerne fra Italien og Danmarks gruppemodstander Belgien mangler danskerne fortsat at blive vaccineret, og det sker ikke før EM.

Det skaber ulige vilkår, mener Hjulmand.

- Belgierne er vaccineret, så man kan godt diskutere fairheden i det, siger han.

Hjulmand så gerne, at den danske boble på lidt over 50 mand var vaccineret, men han afviser, at det er Dansk Boldspil-Unions (DBU) opgave at lægge pres på.

- Jeg havde gerne set, at Uefa havde gjort det, så vi ikke skulle frygte, at spillerne løber ind i sygdom.

- Vi indgår som helt almindelige mennesker (i den danske vaccineudrulning, red.), og det er ikke sådan, at vi står og tager den diskussion og siger, at vi skal foran i køen, siger han.

Landstræneren kigger en anelse misundeligt mod OL-atleterne.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har nemlig indgået et samarbejdet med Pfizer/BioNTech, som sikrer vaccination af alle verdens OL-atleter inden åbningsceremonien 23. juli i Tokyo.

- Ligesom med IOC skulle det være kommet fra Uefa.

- Vi håber, at vi ikke bliver ramt af noget. Men det er klart, at med vacciner for alle havde det været lige vilkår for alle, siger Kasper Hjulmand.

Hjulmand skulle slet ikke have været træner for Danmark under EM-slutrunden, men mesterskabet blev skubbet med et år - netop på grund af coronapandemien.

Siden Hjulmand tog over, har coronaforanstaltninger været en konstant del af jobbet.

- Jeg er vant til det. Jeg har ikke prøvet andet, så helt fra september og til nu har vi brugt sindssygt meget tid på restriktioner, afstand, eksekvering af lejre, rejseregler, testregimer og så videre. Det er helt naturligt, og jeg er sikker på, vi nok skal lave en rigtig god lejr, siger han.

En coronavaccination ville give ekstra tryghed, mener FC Københavns Jonas Wind, der tirsdag blev udtaget til EM.

- I en drømmeverden ville jeg ønske, at vi spillere kunne blive vaccineret. Men det ligger slet ikke på mit bord, så det har jeg ikke tænkt et eneste sekund over.

- Jeg synes overhovedet ikke, at det forstyrrer. Det havde været dejligt at være coronaen foruden. Men nu har det efterhånden stået på i over et år, og vi har vænnet os til det, så det er ikke et frustrationselement eller noget overhovedet, siger han.

Jonas Wind var en af de spillere, der blev smittet, da et coronaudbrud ramte FC København i november og december sidste år.

/ritzau/