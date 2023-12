Et halvt år til EM og et halvt år til at vise sig frem.

Skulle nogen danske fodboldspillere præstere at gøre det, ja så er der faktisk en dør på klem for en plads i truppen til slutrunden, der spilles i Tyskland.

Det fortæller landstræner Kasper Hjulmand på en presseseance, der blev afholdt kort efter lørdagens lodtrækning.

»Der er selvfølgelig en kerne, som vi håber, kommer godt igennem, får spilletid og ikke bliver skadet, når vi kommer frem til maj. Men jeg ved af erfaring, at det er sjældent, vi har alle til rådighed,« siger han og fortsætter:

Drømmer du om at stå ved siden af Højlund og co. til EM, så er der håb forude. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Drømmer du om at stå ved siden af Højlund og co. til EM, så er der håb forude. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Selvfølgelig er der mulighed for danske spillere, der brager igennem. Der kommer til at være mega hård konkurrence om de 23 pladser, og der er er bestemt noget at spille for. Der er mulighed for at brage et godt halvt år af og komme med.«

Og skulle man være så heldig at være med ombord på flyet til Tyskland, så venter der kampe mod Slovenien, England og Serbien.

Kampe, der spilles i henholdsvis Stuttgart, Frankfurt og München.

Især første kamp mod Slovenien er vigtig, fortalte Kasper Hjulmand til presseseancen.

»Jeg mener, at det er en nøglekamp og en kamp, vi skal sætte alt ind for at vinde. En sejr i første kamp betyder ekstremt meget. Vi vil gøre, alt hvad vi overhovedet kan for at vinde den,« sagde han blandt andet.

Slutrunden i Tyskland spilles fra 14. juni og varer en måned. Åbningskampen finder sted i München, mens finalen 14. juli foregår i Berlin.