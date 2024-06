Danmark kunne være blevet straffet hårdt, for hullerne i forsvaret var for store mod Sverige, mener Hjulmand.

Landstræner Kasper Hjulmand så flere kedelige tendenser i det danske forsvarsspil, da Danmark onsdag aften vandt 2-1 over Sverige i en testkamp.

På en dårligere dag var danskerne blevet straffet hårdt på kontraangreb, for Sverige fik alt for meget plads til at slå potentielt målgivende afleveringer.

Heldigvis for Danmark lykkedes det ikke for Sverige, men hullerne i forsvaret giver anledning til bekymring halvanden uge før EM-premieren mod Slovenien, siger Kasper Hjulmand.

- Jeg tæller fem-seks situationer, hvor Sverige kørte omstillinger på os, hvor vi var alt for åbne. Det kunne godt have kostet. Det var en kombination af et for dårligt positionsspil i vores angrebsspil og for dårligt pres på Sveriges boldholder.

- De pres måtte de ikke komme ud af, men det gjorde de, og det gav problemer, for vi var for åbne i en del situationer, siger Kasper Hjulmand.

- Det er et faresignal, for det er lige præcis på kontraangreb, at Slovenien er rigtig stærke, tilføjer han.

I bagkæden fik Alexander Bah en sjælden chance på højre back, og backen Rasmus Nissen Kristensen spillede en uvant position i det centrale forsvar sammen med Joachim Andersen og Jannik Vestergaard. I pausen blev EM-reserven Mathias "Zanka" Jørgensen skiftet ind.

Det uvante persongalleri i bagkæden forklarer dog ikke, hvorfor markeringerne pludselig sad løst, understreger Hjulmand.

- Jeg synes ikke, konstellationen skal være en undskyldning. De ting, der skete, må ikke ske, uanset hvem der spiller. Selvfølgelig er det ikke sådan lige at spille i en ny konstellation, men der skete bare nogle ting, som ikke må ske, uanset hvem der spiller.

Spørgsmål: Forventer du, at Andreas Christensen og Simon Kjær spiller på lørdag mod Norge?

- Ja, det satser vi på, siger landstræneren.

I den anden ende af banen ærgrer han sig over, at Danmark ikke fik straffet Sveriges ultimative presspil hårdere.

Samlet erklærer landstræneren sig dog tilfreds med Danmarks offensiv, dødbolde og kampen som helhed.

- Vores xG (forventede antal mål, red.) var dobbelt så højt som Sveriges, og jeg kunne godt lide måden, vi skabte chancer på ved at vende spillet fra den ene til den anden side.

- Der skete også noget positivt, efter at vi skiftede ud i anden halvleg og fik Morten Hjulmand og Thomas Delaney ind på midtbanen. Der var mange, som spillede godt og fik minutter i benene, siger Kasper Hjulmand.

Han roser blandt andet Morten Hjulmand for at lave en vigtig tackling på en svensk friløber i kampens tillægstid.

Danmark spiller EM-generalprøve mod Norge på lørdag.

/ritzau/