Gustav Isaksen var egentlig på vej hjem til Danmark uden fodboldstøvler.

For Kasper Hjulmand havde indledende set bort fra den stærke Lazio-dansker, og derfor stod den på påskeferie med kæresten - fodboldspiller Olivia Holdt - i København.

Fodboldstøvlerne var ikke med i den nedpakkede bagage, men det ændrede et pludseligt opkald fra landstræneren på.

Andreas Skov Olsen var skadet - og med ét ændrede Isaksens destination sig til Hotel Marienlyst i Helsingør.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg havde troet, jeg skulle hjem til København og kæresten, men så nåede Kasper lige at ringe inden, og så kunne jeg nå at pakke støvlerne. Det var heldigt, han ringede lige et par timer, før jeg tog afsted.«

»Min kæreste blev glad. For så kan hun komme ind at se kampen. Det ville hun hellere,« fortæller Isaksen storsmilende efter en uge, som han næppe glemmer foreløbig.

For nylig sagde hans cheftræner Maurizio Sarri op i Lazio, og nu sidder han plantet i sofaarrangementet foran pressen i den danske landsholdslejr.

»Det har været noget af en uge, må man sige,« lyder det fra Isaksen, der nu er indstillet på at vise sig frem for landstræner Hjulmand i jagten på en EM-billet.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Olivia Møller Holdt (@oliviaholdt_)

»Jeg skal skrue bissen på de næste måneder i klubben - og så skal jeg vise mig frem her til samlingen og vise, hvad jeg kan, hvis jeg kommer på banen.«

Han er meget nøgtern og ydmyg, når snakken falder på, at Kasper Hjulmand faktisk så andres veje i første omgang.

»Jeg synes faktisk, det var fair nok. De to foran mig (Andreas Skov Olsen og Anders Dreyer, red.) har gjort det bedre end mig. De har scoret masser af mål og lavet mange assists og er i rigtig god form. Så jeg forstår det godt.«

»Men når det er sagt, vil jeg jo gerne med. Det har været et mål længe og jeg synes, jeg har været god nok til det i lang tid. Men de andre to fortjente det også,« siger Isaksen.

Hans første dage i landsholdslejren har været fuld af indtryk - og overraskelser over niveauet.

»Sammenholdet er virkelig godt, og alle er super søde. Men de er sateme også dygtige på banen.«

»Det går hurtigt i sådan et possession-spil, folk tænker hurtigt og niveauet er rigtig højt. Så jeg suger bare til mig hele ugen og prøver at lære så meget, jeg overhovedet kan.«

Isaksens udtagelse er den første i karrieren, og dermed kan han altså få debut mod enten Schweiz eller Færøerne i de kommende dage.

Schweiz besøger Parken på lørdag, mens Færøerne kommer til Brøndby Stadion tirsdag.