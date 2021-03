Danmark har fået en helt forrygende start på VM-kvalifikationen med maksimum point efter to kampe og en målscore på hele 10-0.

Alligevel er det debatten om værtsnationen, der fylder mere og mere. Qatar, som ser stort på menneskerettigheder, er naturligvis et emne, som fylder enormt meget, og søndag gik de danske landsholdsspillere så ind til kampen mod Moldova med deres markering af utilfredsheden over Qatars syn på arbejdernes forhold i landet.

Med ordlyden 'Football Support Change' på en trøje, der ikke havde DBU-logo på, fik landsholdet efter nationalsangen stillet sig op og blev fotograferet med budskabet.

Siden har kritikken af spillernes initiativ dog fået en hård medfart af blandt andet netværket Danske Fodboldfans, der mener, at spillernes aktion ikke var god nok, da det kun varede i ganske få sekunder og dårligt blev optaget på tv-kameraerne, fordi spillerne kun viste det under holdfotoet, som i øvrigt kun blev taget foran DBUs egen fotograf.

Kasper Hjulmand.

Landstræner Kasper Hjulmand står bag spillerne, som han i øvrigt hele tiden har ment bliver taget som gidsler i en situation, som de ikke selv har besluttet at være i.

»Uanset hvad spillerne gør, så vil der være nogen, som kritiserer det. Da vi lavede en markering om antidiskrimination, syntes nogen, at det var en fejl overhovedet at markere sig. Nu var det så en for lille markering i forhold til Qatar. Jeg vil hæfte mig ved, at vi taler om menneskerettigheder nu. Det er vel for helvede godt?,« siger Kasper Hjulmand og forklarer, hvorfor han mener, at debatten er urimelig:

»Jeg kan godt lide, at spillerne tager sig tid til det her. Jeg sad selv med spillerne og Trine (Christensen, generalsekretær, red.) fra Amnesty i tirsdags. Tænk, at vi har så kort tid sammen, og vi sidder virkelig og bruger tid på menneskerettigheder sammen med Amnesty, og de tager sig tid til at lytte. Jeg synes, at spillerne, ikke kun i Danmark, men også alle mulige andre steder gør det fantastisk i en meget, meget svær situation for atleter.«

»Jeg synes stadig, at det er urimeligt, at spillerne bliver taget som gidsler og taget til indtægt. Det er helt urimeligt at bede spillerne om at stå til ansvar for noget, som andre har taget beslutninger om. Men det, vi kan gøre, og det er det, som bliver gjort nu, det er, at græsrødderne viser sig. Jeg er også med i Common Goal, hvor vi forsøger at bruge fodboldplatformen til at gøre noget godt i verden,« forklarer Hjulmand og langer ud efter den debat, han mener, er blevet for skinger:

»Trine fra Amnesty siger, at det er vigtigt, at vi er der, og at vi bruger det vindue til at fortsætte det, hun kalder 'små sejre i helvede'. Hun sagde ordret til spillerne, at der aldrig havde været skabt forbedringer med mindsteløn og afskaffelse af Kafala (overvågningssystem af arbejdere, red.), hvis der ikke havde været VM. Det skal vi udnytte fortsat. Jeg synes, at spillerne er super opmærksomme og ønsker ligesom mig, at det skal være nuanceret debat og ikke bare en skinger debat, hvor det bare handler om, at man bare skal boykotte. Det er en enorm skinger debat, og det er en enorm svær situation. Så man skal passe på ikke at gøre den skinger,« advarer Hjulmand om.

Daniel Wass fortæller, at forløbet gik, som han og de øvrige landsholdsspillere havde planlagt det:

»Det var vigtigt for os. Om måden, vi gjorde det på, det er jo jer, der skriver, at det ikke var godt nok. Det vigtigste var, at vi fik vist, hvad vores mening er om det, og om det så kun var fire sekunder, det er fire sekunder. Men vi fik vist det og taget det billede, vi skulle, og det var vigtigt for os,« siger han, mens søndagens debutant, Marcus Ingvartsen, fortæller, at spillerne havde rådgivet sig med flere om initiativet:

»Jeg kan kun sige, at nu har jeg til at starte med kun hørt det om Qatar udefra, og nu ser jeg det indefra, og jeg kan kun sige, at der bliver snakket om det og taget hånd om det. Der bliver snakket med eksperter om det, og vi har gjort de ting, som, vi mener, er bedst,« siger Marcus Ingvartsen og tilføjer:

»Det er det, vi har snakket om med DBU, og jeg synes, det var en mega god måde at komme ud og vise, at der skal ske ændringer, og som sagt er der blevet rådgivet om det, og det er de ting, der er blevet fulgt i DBU og givet videre til spillerne,« forklarer han.

Jens Stryger Larsen mener, at der altid være delte meninger om alting, ligesom i denne situation:

»Generelt som alt i livet er der forskellige holdninger. Vi valgte som hold at gøre det på denne måde, og det er det, der er at sige til det,« siger han og tilføjer om kritikken:

»Har der kun været kritik af det? Igen, det er den måde, vi valgte at dele vores budskab op til kampen.«

Trøjerne vil nu blive sat til salg, og pengene vil gå til migrantarbejderne og deres forhold i Qatar.