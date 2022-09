Lyt til artiklen

Landstræner Kasper Hjulmand er dødtræt af det.

Træt af, at fodbolden de seneste uger er blevet overskygget af episoder med vold og uroligheder i forbindelse med fodboldkampe.

Senest i sidste uge, hvor FCK-fans blev overfaldet på cafeer i Dortmund – angiveligt af tilrejsende Brøndby-hooligans.

»Jeg bliver simpelthen så ked af det og arrig, når jeg ser det her,« lød det tirsdag fra den danske landstræner i forbindelse med landsholdsudtagelsen forud for de to Nations League-kampe mod Kroatien og Frankrig.

Der udspillede sig skandaløse scener på tilskuerpladserne inden kampen mellem Dortmund og FC København.

Det var dog ikke kun uden for stadion, at det gik amok blandt tilhængerne inden kampen mellem Borussia Dortmund og FC København.

En times tid inden kampen opstod der nemlig stor tumult på FCK-tribunen, hvor de 3.500 medrejsende fans pludselig blev beskudt af romerlys, hvorefter FCK-fansene svarede igen ved at beskyde andre tribuner og banen med romerlys.

En opførsel, som gør Kasper Hjulmand stiktosset.

»Jeg kan ikke forstå det dér had, og at man vil slå på hinanden. Jeg kan godt forstå, at der er rivaliseringer. Men det andet … det har jeg aldrig forstået, og det er ikke godt for dansk fodbold, at vi viser det ansigt,« siger han og tilføjer:

»Jeg bryder mig ikke om den vold og de følelser, der ligger bag. Det er ikke godt for nogen.«

Derfor håber landstræneren da også inderligt, at de voldsomme uroligheder, som har stjålet alle overskrifter de seneste uger, aldrig kommer i nærheden af landskampe:

»Jeg håber på, at landsholdsfodbold bliver ved med at være den fest for alle, som det er. Vi er kendte for at opføre os ordentligt herhjemme, og sådan skal det også være.«

Efter sidste uges skandalescener har tysk politi foretaget 44 sigtelser af forskellig karakter i forbindelse Champions League-kampen i Dortmund.