Angriberen Rasmus Højlund kan få debut for landsholdet, hvis han kommer på banen mod Kroatien eller Frankrig.

Angrebskometen Rasmus Højlund, som denne sommer er skiftet til Atalanta, var tirsdag blandt de 26 spillere, som landstræner Kasper Hjulmand udtog til de kommende Nations League-kampe.

Anfører Simon Kjær er også atter med i truppen efter en lang pause som følge af en knæskade. Derudover var der ikke de store overraskelser i udtagelsen.

Højlund kunne ikke kæmpe sig til fast spilletid i FC København og skiftede i januar til Sturm Graz i Østrig, hvor han øjeblikkeligt hamrede mål ind med høj frekvens.

Det fik Serie A-klubben Atalanta til at punge ud med i omegnen af 125 millioner kroner denne sommer. Højlund scorede i sin startdebut for klubben for nylig.

Nu kan han også kalde sig A-landsholdsspiller.

De to Nations League-opgaver, som venter Kasper Hjulmands udvalgte, er udekampen mod Kroatien 22. september og hjemmekampen mod Frankrig tre dage senere i Parken.

Det er altså de to finalister fra VM-finalen i 2018, Danmark møder.

Danmark topper Nations League-gruppen med ni point efter fire kampe. Holdet slog overraskende Frankrig på udebane i første kamp, mens det er blevet til to sejre over Østrig og et nederlag på 0-1 til Kroatien.

/ritzau/