Aldrig har det været dårligere på landsholdet under Kasper Hjulmand end den forbandede første halvleg mod Holland.

Landstræneren var – meget – klar i spyttet, da han udtalte sig til pressen efter Danmarks 4-2-nederlag.

I første halvleg lignede det mest af alt et opgør, hvor danskerne ville få buksevand af hollænderne.

»Vores første halvleg var meget under vores normale niveau og vores standarder. Vi er ikke glade for den første halvleg i nogen af spillets aspekter,« lød det fra Kasper Hjulmand.

»Der er ingen tvivl om, at første halvleg klart var det dårligste, jeg har været med til som landstræner.«

Grunden skal findes i den noget eksperimenterende startopstilling, Kasper Hjulmand havde bakset sammen til opgøret mod Holland.

Landstræneren havde været en tur i laboratoriet og skabt en startellever med hele fem spillere, der talte højst otte landskampe. Blandt de uvante startere fandt man Victor Nelsson, Alexander Bah og Jesper Lindstrøm.

Og selvom Hjulmand ikke vil klandre de enkelte spillere, var han ikke i tvivl om, at noget var galt.

Det var delvist hans egen skyld.

»Vi bliver klogere på tingene under sådan et nederlag, men jeg må tage min del af det valg, jeg har gjort mig undervejs,« fastslog Kasper Hjulmand.

»Jeg var godt klar over, at det måske var for meget nyt. Der var en ny konstellation i bagkæden (Joachim Andersen, Victor Nelsson og Jannik Vestergaard, red.) og en ny højre forsvarsside (Joachim Andersen og Alexander Bah, red.) Der var nye fremme, der ikke har spillet sammen (Jesper Lindstrøm, Jonas Wind og Yussuf Poulsen, red.)«

»Det er ikke kun den enkelte spillers skyld. Det er sværere at få holdet til at fungere, når der er så mange nye på samme tid.«

Efter at have været bagud 3-1 i pausen blev det danske spil klart forbedret, da spillere som Christian Eriksen, Andreas Skov Olsen og Kasper Dolberg kom på banen.

Undervejs lignede det faktisk, at Danmark kunne æde sig tilbage i kampen og udligne til 3-3. Men i stedet sparkede Steven Bergwijn bolden i mål til slutresultatet 4-2.

»Anden halvleg var meget bedre, meget mere flydende fodbold. Vi var meget bedre til at holde på bolden,« sagde landstræneren.

