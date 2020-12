Danmark fik en drømmelodtrækning i VM-kvalifikationen frem mod VM i Qatar i 2022.

Østrig, Skotland, Israel, Færøerne og Moldova er modstanderne, og det baner vejen for det danske landsholds deltagelse i slutrunden.

Men skal Danmark overhovedet deltage?



Dét er en diskussion, mange fodboldfans har med sig selv i øjeblikket. For tildelingen af VM-værtskabet i Qatar har været omgæret af massiv kritik i årevis. Elendige arbejdsforhold for migrantarbejdere, brud på menneskerettighederne og korruption er blandt nogle af de mange stridspunkter..

Landstræner Kasper Hjulmand mener dog ikke, man kan skabe de nødvendige forandringer ved at blive hjemme. Det siger han adspugt af B.T. på en virtuel presseseance efter VM-lodtrækningen.

De kritisable forhold omkring Qatars VM-værtskab er velbeskrevne. Skal Danmark deltage i en slutrunde, der huses af en nation, der ser stort på menneskerettigheder?

»Nu taler jeg for mig personligt, hvilket lægger sig meget godt op ad DBUs holdning. Det har aldrig været DBUs holdnng, at værtskabet skulle ende i Qatar. Det kan der kritiseres rigtig meget for. Der er helt klart nogle ting, der skal forberedes. Men det kan ikke være fodboldens rolle at lave et verdenskort over, hvor man kan være og hvor man ikke kan være,« siger han og fortsætter:



»Vi er bakket op af menneskerettighedsorganisationer og den danske stat, der siger, vi ikke skal boykotte. Det er ikke derfra, man skaber gode forandringer. Jeg er af den overbevisning, at den bedste måde at skabe de små forandringer, der skal til, er, at være til stede. At presse på. Det har DBU gjort rigtig flot. Det er den rigtige måde at gøre det på. Med mindre Folketinget og internationale organisationer siger noget andet,« siger han og tilføjer:

»Amnesty International har flere gange udtalt, at det er kritisabelt, at VM er kommet til Qatar, men at et boykot ikke er det rigtige at gøre, hvis vi vil skabe forandring,« siger Hjulmand.

B.T. har været i kontakt med Amnesty International, der bekræfter organisationens holdning.