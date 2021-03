»Jeg mener, at den skandinaviske og nordiske alliance er for slap. Der burde være meget mere tryk i det samarbejde.«

Sådan lyder kritikken fra Norges fodboldlandstræner, Ståle Solbakken, til DBU, som han mener skal træde mere i karakter over for de kontroversielle VM-værter i Qatar.

Kritikken er på det seneste haglet ned på over de kommende VM-værter til slutrunden i 2022. Det skyldes blandt andet, at den engelske avis The Guardian kunne afsløre, at over 6.500 gæstearbejdere er døde under kummerlige arbejdsforhold i ørkenstaten, hvor de mange dødsfald er sket ved byggeriet af VM-stadioner til slutrunden.

Til mandagens pressemøde, hvor landstræner Kasper Hjulmand udtog sin 26-mand store trup til VM-kvalifikationskampene mod Israel, Moldova og Østrig, ville B.T. høre ind til Kasper Hjulmands tanker om den skarpe kritik fra den tidligere FCK-træner.

Norges landstræner Ståle Solbakken mener, at DBU ikke tager nok ansvar i sagen mod VM-værterne i Qatar.

Ståle Solbakken har anklaget DBU for at være svage i det nordiske pres på FIFA og VM-værterne. Hvad tænker du om det?

»Det, jeg tænker, er, at det er ikke det billede, jeg har af situationen. Det, jeg har oplevet, er i hvert fald, at DBU har taget ansvar,« lyder det fra Kasper Hjulmand, der fortsatte:

»Jeg vil starte med at sige, at jeg har sagt hele vejen igennem, i forhold til Qatar, at DBU aldrig har sagt til mig, hvad jeg skal sige og mene om det her. Jeg er fuldstændig fri til at mene, hvad jeg vil.«

Til trods for Kasper Hjulmands ytring om fri vilje afviser landstræneren, at DBU har været 'slap' i forhold til det tryk, som Ståle Solbakken mener de har pligt til at lægge på VM-værterne.

»Jeg har oplevet et forbund, som har lagt sig i spidsen af Europa i forhold til at prøve at gøre noget ved det. Men jeg vil nu hellere koncentrere mig om at kigge på bolden.«

Landstræneren mener dog, at man i stedet for at skabe splid imellem de forskellige nordiske forbund skal fokusere på at opbygge et bedre samarbejde med Norge.

»I fællesskab med Norge og alle mulige andre lande skal vi forsøge at finde ud af, hvad vi kan gøre. Der er jeg fuldstændig på linje med Ståle. Vi skal gøre, hvad vi selv kan for at få det her problem på dagsordenen,« slutter Kasper Hjulmand.

Danmarks vej mod den kontroversielle VM-slutrunde i Qatar starter torsdag 25. marts, når Danmark på udebane skal møde Israel.

Landsholdet har et meget komprimeret kampprogram, hvor de skal spille hele tre kampe på blot seks dage. De efterfølgende modstandere i VM-kvalifikationen er Moldova og Østrig. De sidste to hold i gruppen er Skotland og Færøerne.