Da Kasper Hjulmand vendte hjem til FC Nordsjælland i 2015, fik han dansk-tyrkeren Emre Mor under vingerne. Han blev anset som et vidunderbarn, men også et brokkehoved, der havde store problemer med sin disciplin.

Det er ordene, som Kasper Hjulmand bruger om Emre Mor i sin nye selvbiograf 'Fodbolddrømmer', der er skrevet af Morten Glinvad.

De disciplinære skavanker gjorde, at Kasper Hjulmand tog ud til Brønshøj, hvor Emre Mor boede med sin familie, for at få et indblik i de omgivelser, som han voksede op i.

De gik en tur i det socialt belastede område Tingbjerg og forbi boldburene, hvor Emre Mor som barn tonsede rundt og øvede sine vævre driblinger. Han ville prøve at forstå, hvorfor Emre Mor var. som han var.

Men det gik begge veje. Hjulmand ville også forklare Mor, hvordan hans attitude blev tolket af omgivelserne, når han slog ud med armene og brokkede sig.

»Jeg tænker ikke over det. Jeg vil bare vinde og score mål,« var Mors kontante svar.

»De andre tænker, at du er egoistisk og kun spiller for dig selv,« svarede Hjulmand, der i dag er landstræner for det danske fodboldlandshold.

Det var en kamp for Hjulmand at få de andre i klubben til at forstå situationen omkring Emre Mor. Der var brug for anerkendelse, hvis der skulle være plads til personer, som stak ud fra mængden. Hans manglende tilbageløb og tendens til at slå ud med armene var ikke nødvendigvis et udtryk for egoisme og manglende holdånd.

»Han ville altid vinde, men han havde nogle dæmoner i sig og en karakter, der gjorde, at det udtrykte sig helt anderledes,« forklarer Hjulmand.

Kasper Hjulmand var dog ikke meget for at gå på kompromis. Mor skulle arbejde benhårdt, og han fik sig en bredside, hvis ikke han løste sine opgaver. Med tiden fik de to dog opbygget et tillidsbånd, og Mor forstod, at Kasper Hjulmand blot var efter ham for hans eget bedste.

Der gik kun et halvt år, fra da Emre Mor slog sit navn fast, til han var væk. Selv om det blot blev til to mål og to assist i sine 13 kampe, så smed Dortmund over 70 millioner kroner for ham og gjorde ham til det dyreste salg i FC Nordsjællands historie.

I dag er Kasper Hjulmand dansk landstræner, og han udtog forleden den danske trup til de kommende Nations League-kampe mod England og Belgien.