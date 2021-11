Om lidt over et år starter VM i Qatar, og Kasper Hjulmands VM-trup er så småt ved at tage form i landstrænerens hoved.

23 mand skal afsted til slutrunden, men spørgsmålet er, om en af brikkerne, der kan færdiggøre Hjulmands VM-puslespil, har Christian Eriksens navn på?

Det konkrete spørgsmål hverken vil eller kan Kasper Hjulmand svare på, for situationen for den danske landsholdsstjerne, som kollapsede med hjertestop under EM, er fortsat uvis - i hvert fald for offentligheden.

»Du har ret i, at jeg hverken kan eller vil sige noget om det, og det kan Christian heller ikke selv. Vi tager det i Christians tempo, og så må vi se, hvad der sker,« siger landstræneren til dagens pressemøde, hvor han udtog sin trup til de to sidste VM-kvalifikationskampe mod Færøerne og Skotland.

Som Hjulmand før har sagt, så står døren åben til landsholdet, hvis fynboen skulle blive fit for fight efter sit hjertestop og komme tilbage op på et landsholdsværdigt niveau.

»Vi taler jævnligt sammen. Og uanset hvad han beslutter sig for, når vi ved lidt mere, og han ved lidt mere, så er jeg lige i ryggen på ham,« siger Kasper Hjulmand.

Det chokerende kollaps under Danmarks første EM-kamp i Parken i sommer resulterede i, at Eriksen fik indopereret en såkaldt ICD-enhed, der er en avanceret pacemaker.

Foreløbigt er der ikke sluppet noget ud til offentligheden om Eriksens muligheder for at vende tilbage til fodbold på topplan.