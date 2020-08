Kasper Hjulmand havde det store smil på, da han mandag eftermiddag udtog sin første landsholdstrup på et pressemøde i Parken.

Det smil kan dog hurtigt stivne for Danmarks nye landstræner, hvis ikke Christian Eriksen formår at få vendt tingenes tilstand i Inter, hvor han er røget ud i kulden.

Danmarks altoverskyggende stjerne har haft en miserabel halvsæson i den italienske storklub, og det er ikke ligefrem gode nyheder for landsholdet, der er afhængige af Eriksens offensive genialiteter.

Derfor blev Kasper Hjulmand også spurgt, om han var bekymret for Christian Eriksens situation, der gradvist er blevet mere og mere uholdbar, siden han i januar kom til Inter.

»Det ville jeg umiddelbart være bekymret for,« siger Hjulmand og fortsætter:

»Men når jeg snakker med Christian, så kan jeg også mærke, at nøj, hvor han glæder sig til at komme hjem i landsholdslejren, og hvor han glæder sig til at spille fodbold herinde (i Parken, red.), og jeg tror, vi kommer til at se en spiller, som virkelig… Han har altid været god for os, for det danske landshold – jeg tror, vi kommer til at se noget spilleglæde,« lyder det fra Hjulmand.

Og derfor vælger landstræneren altså i første omgang at være optimistisk.

»Jeg forventer, han er i god form, han er ved godt mod, han savner at spille, og jeg tror, vi ser en spilleglad Christian Eriksen, som vi skal have sat i scene.«

»Lige nu er jeg ikke bekymret for det. Men det er klart, for alle spillere ønsker jeg, at de har det godt, og de spiller meget, og de kan udfolde sig, og de kan blive forstået som den spiller, de er. Det må vi se, hvordan det kommer til at gå, men næste uge er jeg ikke bekymret. Han ser frem til at spille fodbold,« siger Kasper Hjulmand.

Mens det – selvfølgelig – var ventet, at Christian Eriksen var udtaget til truppen, kom det som en større overraskelse, at Andreas Skov Olsen og Joakim Mæhle også var blandt Hjulmands udvalgte.

