Ungdommen skal stå sin distance torsdag aften, når FC Nordsjælland skal forsvare sin 1-0-føring fra den første kamp i Europa League-kvalifikationen.

Men meget få spillere i FC Nordsjælland-truppen har tidligere prøvet at stå i så vigtig en kamp. Alligevel kan cheftræner Kasper Hjulmand godt se den store gevinst for udviklingen i holdet, hvis den samlede sejr kommer i hus.

»Kampen vil ikke vise, hvad holdbarheden er for projektet. Det er for tidligt, for vi er i gang med et længerevarende arbejde. Men det er en manddomsprøve for spillerne. Og kan vi slå det hold, som lige nu er et af Sveriges bedste, og gå forbi dem i en europæisk kvalifikation, så vil det være rigtig godt gået. Det vil kunne accelerere udviklingen og give noget selvforståelse. Så på den måde er gevinsten stor,« siger Hjulmand til Frederiksborg Amts Avis.

Kampen mellem FC Nordsjælland og AIK begynder kl. 19.

Denne artikel er leveret af ronaldo.com