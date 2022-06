Lyt til artiklen

Landstræner Kasper Hjulmand er på ingen måde vild med sociale medier.

Det har han understreget mange gange før, og det gør han gerne igen, nu hvor han pludselig kunne se sig selv gå viralt på grund af en dans, han havde med sin datter.

Det var i maj, at en video på TikTok af Danmarks landstræner og datter tog kegler på de sociale medier, og selv om Kasper Hjulmand ikke selv dyrker sociale medier, bed han selvfølgelig mærke i den enorme opmærksomhed, klippet fik.

»Ja, det fik jeg at vide. Der var en eller anden i hendes lille, lukkede TikTok-gruppe, som havde valgt at sende den til Anders Hemmingsen (kendt instagrammer, red.), og så kan jeg forstå, at det stak af. Men nej, jeg bryder mig ikke om sociale medier i det hele taget. Det er roden til alt ondt,« siger Kasper Hjulmand, som i sin landstrænerperiode på to år er blevet en af de mest populære skikkelser i dansk fodbold.

Han nyder at se, hvordan danskerne suger alt fra landsholdet til sig.

»Altså, da jeg startede, var det en af mine drømme – at tage rundt i landet og se børn i alle aldre med trøjer på og være entusiastiske. Og at landsholdet er en ting. Og at de unge fester, når der er kampe, det er også en del af det, synes jeg. Det er virkelig fedt at mærke,« siger han og forklarer om de mange danskere, der tager kontakt til ham.

»Jeg får simpelthen så mange henvendelser fra folk, som siger tak. Forældre og børn, som har de her gutter som rollemodeller. På alt muligt. Både på fodbold og alle mulige andre ting som kammeratskab osv. Jeg får tonsvis af mail og beskeder, som jeg skal give videre til drengene,« lyder det fra Hjulmand om den stigende interesse for sit hold.

Som i den grad også kan mærkes rundt om landskampene, hvor store forsamlinger stimler sammen for at få oplevelserne sammen. For ikke at tale om billetsalgene, der er eksploderet til kampene.

Fredagens nederlag på 0-1 mod Kroatien var udsolgt, og det samme er mandagens opgør mod Østrig.

»Der er sket et eller andet, og det er kæmpe, kæmpe stort, og vi er meget taknemmelige. Og vi er meget opsatte på, at vi får noget og skal give noget, så vi kan gøre hinanden bedre hele vejen igennem. Det er en stor ting, at landsholdsfodbolden lever, som den gør,« siger Kasper Hjulmand og uddyber:

»Først og fremmest vil jeg sige, at vores fans er fantastiske, og vores stadion er fantastisk. Jeg har set billeder fra forskellige steder i landet, og det er overvældende at mærke og se.«

»Jeg kan ikke huske, at det har været sådan her nogensinde. Det er fantastisk, at de bliver på stadion. Når man taber kampe, er det eneste, man har lyst til, at gå i omklædningsrummet, men vi forsøgte at blive hos dem. Kæmpestor kredit til vores tilhængere. Det er fantastisk at mærke og se, at de stadig er der, når vi ikke får et resultat,« siger han om støtten til fredagens kamp og fortsætter:

»Det er lidt vildt, at de også stod herude (i Helsingør, red.), og der er den diversitet på stadion. Og fra Fælledparken ser vi børn og gamle, mænd og kvinder, piger og drenge og unge, der fester. Det er topfedt. Det er næsten det værste, at vi ikke kunne give dem gode momenter og en sejr at feste over, men heldigvis er der en kamp igen mandag.«