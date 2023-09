Mohamed Daramy er tilbage på landsholdet efter den noget opsigtsvækkende udvikling, sidst den vævre kantspiller var med landsholdet.

Dengang blev Daramy vejet og fundet for let til at være en del af de 23 mand, der efter 1-0-sejren over Nordirland i Parken drog med videre til Slovenien.

B.T. kunne dengang afsløre, at Kasper Hjulmand havde sendt Daramy hjem fra landsholdslejren med en brutal besked om, at spilleren kun besad to ud af 12 kriterier for, hvad landstræneren ønskede sig fra ham - noget som Hjulmand noget vævende kaldte en misforståelse.

Men nu - godt tre måneder efter - er Daramy kaldt tilbage af Hjulmand, fordi Mikkel Damsgaard og Nicolai Vallys ikke kan spille som følge af skader. Og ifølge landstræneren har der ikke været grund til at rense luften. Det blev gjort allerede i juni.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Jeg har ikke talt med ham nu her. Vi talte lige efter det skete, og som jeg har sagt flere gange, så var den sag ikke en sag - i hvert fald ikke for mig eller for Daramy.«

»Der blev talt ud med det samme dagen efter, og så har vi ikke talt mere om det, for der er ikke nogen sag,« sagde Kasper Hjulmand på lørdagens pressemøde i Helsinki og erkendte siden, at han lærte af, hvordan han kommunikerede omkring fravalget af Daramy:

»Ja, det har jeg jo nok. Jeg tror også, at jeg gentog, da jeg udtog truppen, at hvis man er flere end 23 mand, så er det helt normalt, at man er nødt til at skære nogen fra, for vi må kun skrive 23 mand i truppen.«

»Så jeg blev mere klar over, at jeg skal kommunikere det tydeligere, end jeg har gjort før,« lød det fra landstræneren.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Denne gang har Hjulmand taget 24 mand med i sin trup til Helsinki.

Det skyldes, at 'et par spillere', som Kasper Hjulmand forklarede det, er tvivlsomme til søndagens kamp. Han nægtede dog at sætte navne på, hvilke spillere der er tale om.

Efter torsdagens landskamp mod San Marino er Bologna-backen Victor Kristiansen og Roma-backen Rasmus Nissen Kristensen også udtaget, fordi Alexander Bah forlod lejren med en skade.

Det er søndag aften klokken 18.00, at Danmark møder finnerne på det olympiske stadion i Helsinki, og her er Hjulmands tropper pisket til sejr, da de rødhvide efter en noget bumlet første halvdel af kvalifikationen er nummer to med to point op til Finland i toppen af gruppen.