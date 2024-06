Landstræner Kasper Hjulmand er fredag blevet tvunget til at lave en ændring i sin trup på 26 spillere til EM i Tyskland kort før, at der var deadline for indlevering af truppen.

Når Hjulmand fredag inden midnat indleverer sin trup, er Victor Nelsson erstattet med Mathias 'Zanka' Jørgensen. Det oplyser Dansk Boldspil-Union på X.

Det er den eneste udskiftning blandt de 26 spillere, som Hjulmand allerede i sidste uge udtog til den kommende slutrunde i Tyskland.

Nelsson har døjet med smerter og en mindre skade, og selv om han formentlig ville være klar til at spille EM, vil Hjulmand ikke løbe risikoen.

Det skyldes, at flere andre spillere i centerforsvaret også har haft udfordringer før EM. Det siger landstræneren til Ritzau fredag aften.

»Victor havde desværre en skade, der holdt ham ude af den sidste ligakamp, og han har døjet lidt med den skade i den sidste del af sæsonen. Han kunne først starte op og træne med støvler på i tirsdags.«

»Han er egentlig stadig et sted, hvor vi tror, han ville kunne blive klar til EM, men der er en lille usikkerhed omkring, hvordan skaden ville reagere, hvis der skete eller andet, og den usikkerhed ville jeg af med.«

»Efter at have sat den lille usikkerhed sammen med, at der er andre små usikkerheder på samme position, så har jeg vurderet, at jeg hellere vil have en "sikker" spiller, der er fuldstændig klar, og som ikke har nogen problemer og spillede onsdag. Derfor skifter jeg,« siger Kasper Hjulmand.

Landsholdsanfører Simon Kjær er i genopbygningsfasen efter en skadesperiode, mens Andreas Christensen har bøvlet med akillessenen og ikke spillet hele kampe for Barcelona i månedsvis.

Mathias 'Zanka' Jørgensen er nu en del af Danmarks endelige EM-trup. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Hvis alle andre forsvarsspillere havde været helt friske, havde det så været risikoen værd at tage Nelsson med?

»Det kunne godt have været anderledes, det kunne godt have ændret billedet. Det er det samlede billede af positionen og usikkerhederne, der har ændret billedet, siger Kasper Hjulmand.

Han gav Nelsson den hårde og ærgerlige besked efter fredagens træning.

»Han blev selvfølgelig ked af det og skuffet. Jeg har kendt ham i mange år og holder meget af ham som spiller og menneske, så jeg har kun ros til ham,« siger Kasper Hjulmand.

På Instagram ønsker en ærgerlig Nelsson resten af holdet held og lykke i Tyskland.

»Jeg er knust over, at jeg ikke skal til EM med mit land. Jeg kom mig ikke så hurtigt over min skade, som jeg havde håbet.«

»Jeg ønsker drengene og staben held og lykke. Jeg hepper på jer. Kom så Danmark,« skriver Nelsson.

Mathias 'Zanka' Jørgensen blev indkaldt som reserve tirsdag, og selv om han overvejede at takke nej til den rolle, har han med EM-billetten fået fuldt udbytte af standbyrollen.

Hjulmand roser Brentford-stopperen for at træde til, selv om en plads i flyet til Tyskland i første omgang ikke lå lige for.

»Man må tænke på, hvor flot han har håndteret situationen. Først fik 'Zanka' at vide, at han ikke var med, så blev han spurgt, om han ville være backup, og nu er han med.«

»Sådan er det med 'Zanka'. Han stiller sig til rådighed for holdet, og han har ædt sine frustrationer og skuffelser for holdets bedste. Det siger også noget om vores hold, at en spiller kan gøre det,« siger Kasper Hjulmand.

Landstræner Kasper Hjulmand under testkampen mellem Danmark - Sverige i Parken, onsdag den 5. juni 2024. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Spørgsmål: Er der andre ting i din trup, der har været tæt på at blive lavet om før Uefas trupdeadline?

»Nej.«

Fra lørdag og en uge frem kan Kasper Hjulmand i et helt særligt tilfælde få lov til at ændre i sin trup.

Pådrager en spiller sig en så alvorlig skade, at Uefas lægefaglige stab vurderer, at spilleren vil være ude af hele EM-perioden, kan spilleren blive skiftet ud.

Når et hold først har været i aktion ved slutrunden, kan den dispensation ikke længere gives.