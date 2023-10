»Jeg er nok ikke træner til den tid.«

Sådan lød indledningen på et svar fra landstræner Kasper Hjulmand, da han tidligere på ugen gav sin mening om et VM på tre kontinenter i 2030 til kende.

Og den noget bemærkelsesværdige, men henslængte kommentar spurgte B.T. torsdag landstræneren ind til, efter han denne sommer netop har sat sin underskrift på en ny kontrakt, der løber til og med VM i 2026.

For hvordan ser landstræneren så på sin fremtid på den lange bane og er den seneste kontrakt den sidste med DBU?

»Jeg har ingen anelse. Ingen anelse. Jeg har ingen anelse. Det er én dag ad gangen,« indledte Hjulmand om bemærkningen om en fremtidig afsked med landsholdet.

Seks et halvt år er da også lang tid i en fodboldverden, hvor trænere hyppigt skifter jobs - og dén omskiftelighed har lært landstræneren ikke at se for langt ud i fremtiden.

Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

»Jeg har tidligere - og det har jeg nævnt før, tror jeg - lært på trænerkurser og lederkurser, at det er vigtigt at have en karriereplan, når man sætter sig nogle mål og delmål.«

»Men jeg har fundet ud af, at det altid går en anden vej (end planerne, red.). Livet leves, mens man er i gang med at planlægge det. Så jeg har ingen planer,« siger Hjulmand, der i karrierens løb har oplevet at få ændret sine planer fuldstændigt, da han blev fyret i tyske Mainz.

51-årige Hjulmand har været landstræner siden sommeren 2020, men inden da var det altså trænerjob i klubfodbolden, der beskæftigede Hjulmand.

Og selv om han har haft flere tilbud fra klubber rundt om i verden, så vil Hjulmand torsdag ikke ind på, om han overvejer at vende tilbage til klubfodbolden.

»Jeg har ingen planer,« lyder svaret.

Der er da også meget andet at bruge tid på at overveje for Hjulmand lige for tiden.

I disse dage er han og landsholdet nemlig i gang med forberedelserne til kampene mod Kasakhstan og San Marino - og inden de kampe er afbuddene væltet ind, læs mere om det HER.