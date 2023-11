»Jeg kiggede væk, lige da de scorede.«

Og derfor kunne landstræner Kasper Hjulmand ikke forholde sig til, hvordan den faste landsholdsmålmand Kasper Schmeichel tog sig ud på Nordirlands 1-0-scoring, hvor bolden på noget tvivlsom vis sneg sig ind i netmaskerne tæt på Schmeichel ved den nærmeste stolpe.

Det var det noget spøjse svar fra Hjulmand, da B.T. mandag spurgte, om de to seneste præstationer fra landsholdsmålmanden har givet træneren nogle af den slags svar, der gør ham i tvivl om Schmeichels position som førstemålmand.

»Jeg har faktisk ikke set målet. Jeg kiggede lige væk, da det første mål blev scoret i dag – så den har jeg ikke set igen.«

Foto: Jason Cairnduff/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Jason Cairnduff/Reuters/Ritzau Scanpix

»Frisparket mod Slovenien (i fredags, red.) kan man debattere, men jeg synes ikke, at det var et drop. Så jeg vil lige se det igennem igen, (for at se, red.) om det er en decideret fejl fra Kasper.«

»Men det er ikke sådan, at jeg har en følelse af, at jeg vil stå her og sige, at det er der, problemerne er,« svarede Kasper Hjulmand B.T., efter han særligt omkring Nordirland-kampen har fortalt, at han har søgt svar på flere ting om sit landshold:

»Overall går det ikke på enkelte spillere. Det går på vores samlede udtryk, og de beslutninger, jeg træffer. Det er det vigtige for mig, det er ikke den enkelte spiller.«

Og mandag var det samlede udtryk skuffende.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Landstræneren skiftede syv mand og fremhævede efter kampen særligt problemer med at blive farlige og udnytte det massive overtag i spillet.

Men for nu holder han inde med, hvilke svar han for alvor fik i kampen, hvor han startede spillere som debutant Matt O'Riley, startdebutant Morten Hjulmand og de to lunkne landsholdsspillere Mohamed Daramy og Jesper Lindstrøm i en 4-3-3-formation.

»Ja, der er altid svar, så jeg vil gå hjem og kigge på dem nøje, og de svar, skal jeg ikke fortælle jer først, før jeg siger det til spillerne,« sagde Hjulmand.

Han erkender dog, at det ikke var nemt for de nye navne at gå ind og præstere i en startopstilling med syv nye navne.

»Nej, det er ikke det optimale. Jeg forsøgte at ramme noget genkendeligt flere steder, men sådan er landsholdsfodbold. Vi har ikke meget tid, og skulle vi give muligheder til spillere, så er det sådan, det er.«

»Jeg sætter ikke to streger under denne kamp og siger, at den ene dumpede eller den anden gjorde det godt. Det er det samlede billede fra de ti kampe, hvor jeg har været langt omkring – og måske også for langt.«

»Det er det, jeg vil kigge på og vurdere nøje, så den ramme, vi spiller i fra kampene i marts bliver mere snæver,« sagde Hjulmand og afviste, at han fortrød de mange udskiftninger, selv om det nu giver landsholdet fire måneder med (endnu) en pinlig 0-2-nedtur i frisk erindring.

»Det er nemt at stå her og sige. Hvis jeg vidste, at det andet havde givet en sejr, så … Men nej, jeg har overvejet det meget, meget nøje, at det bedste var at få set noget.«

»Jeg skulle eksperimentere nu, det skulle ikke være til marts. Det skulle være i denne kamp. Andet ville skabe for meget uro tæt på et EM – så det var nu, at vi skulle eksperimentere og se noget,« sagde Hjulmand og kaldte EM-kvalifikationen for vellykket, men med for mange bump på vejen og en kvalitet, der flere gange har været for dårlig.

Her får du B.T.s dom over kampen og B.T.s karakterer fra Belfast efter sidste kamp i kvalifikationen til EM, hvor der den 2. december er lodtrækning.