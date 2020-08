Det var egentlig en helt normal mandag morgen i Hjulmand-hjemmet.

Børnene skulle i skole, og Kasper Hjulmand havde fri fra arbejde den dag. Men sådan forblev det ikke.

»Der står på Bilds hjemmeside, at far måske bliver fyret i morgen.«

Sådan fortæller Kasper Hjulmand om de ord, der kom fra sønnen Marcus i bogen 'Fodbolddrømmer' af Morten Glinvad. Tiden skal skrues tilbage til februar 2015, hvor den nuværende danske landstræner var træner i Mainz.

Sønnens udmelding fik ham til at løbe ud i køkkenet.

»Han forsøgte at bevare fatningen over for familien. Han havde intet hørt. Han tog telefonen og så artiklen, og så snart han så navnet på historiens afsender, var han klar over, at indholdet var sandt,« lyder det i bogen.

Artiklen var skrevet af en journalist, der fulgte den tyske klubs sportsdirektør, Christian Heidel, tæt, og i den blev det beskrevet, at Kasper Hjulmand ville få sparket den efterfølgende dag, når han mødte ind efter at have haft fri. I samme artikel kunne han læse, at afløseren var schweizeren Martin Schmidt.

»Kasper gik rundt om sig selv. Hvor var det latterligt. At han skulle høre om sin egen forestående fyring af sin søn, der havde læst det på nettet,« fortælles det i bogen.

Kasper Hjulmand blev fyret fra Mainz i februar 2015. Foto: DANIEL ROLAND Vis mere Kasper Hjulmand blev fyret fra Mainz i februar 2015. Foto: DANIEL ROLAND

Og det fik Kasper Hjulmand til at tage en hurtig beslutning. Han greb sin telefon og ringede Christian Heidel op for at få en afklaring og få det overstået.

Da Heidel ikke tog telefonen, ringede han til sin analytiker, Benjamin Weber, der blot sagde, at han skulle have fat i Mainz-sportsdirektøren, og i løbet af dagen kunne han se, hvordan historien spredte sig.

»Kasper så, at han havde modtaget en mail fra Christian Heidel. 'Kan du møde tidligt til træning i morgen?' lød den. Han skrev et kortfattet svar og sendte mailen retur. 'Hvorfor vente til i morgen? Jeg kommer ind i aften, så vi kan få det overstået'. Han kørte ind til kontoret og fandt Heidel og Axel Schuster. Det blev et kort møde. De bekræftede, at klubben havde besluttet sig for at skifte træner,« fortæller Kasper Hjulmand i bogen.

Det var 17. februar 2015, at Mainz meldte ud, at Kasper Hjulmand samt hans danske assistenter, Keld Bordinggaard og Flemming Pedersen, var blevet fyret.

»Ifølge vores oplysninger mener Christian Heidel ikke, at Kasper Hjulmand er manden, der kan få Mainz væk fra nedrykningskampen, og det skyldes, at han ikke formår at give holdet den selvtillid, der er brug for,« fortalte Mainz-journalisten Peter Dürr dengang til B.T.

I dag er Kasper Hjulmand træner for det danske landshold. Det blev offentliggjort i juni sidste år, og mandag udtog han sin første trup. Det kan du læse meget mere om her.