Jonas Wind greb chancen i Danmarks angreb, mener Kasper Hjulmand. Wind har en stærk psyke, lyder skudsmålet.

Landstræner Kasper Hjulmand er imponeret af den måde, som Jonas Wind spillede på i kampen mod Belgien, da FCK-angriberen fik sin første startplads i en landskamp og kom på måltavlen i 2-4-nederlaget.

Det siger Hjulmand på et pressemøde efter Nations League-kampen, hvor Wind indtog angrebspladsen i stedet for skadede Kasper Dolberg og Andreas Cornelius.

- Jeg kan næsten sige det samme om alle dem, vi har forsøgt at kaste ind. Alle har grebet chancen, og Jonas greb den i dag.

- Han havde gode indhop mod Færøerne, Sverige og Island, hvor han gjorde en forskel, selv om han kun spillede i få minutter. I dag startede han og faldt ind i det spil, som vi gerne ville have. Han skulle spille på samme måde som i FCK med at falde lidt ned i banen, og han gik uimponeret til værks.

- Vi vidste, at han har en stærk psyke og kan leve med et stort pres, men det er ikke bare sådan lige at komme ind i sådan en kamp, men han klarede det fint. Det er en stor cadeau til Jonas, siger Kasper Hjulmand.

Wind udmærkede sig med en 1-1-scoring på hovedstød i det 17. minut. Derudover var han en klog station i det danske opspil, og han spillede også Martin Braithwaite fri til en stor chance i første halvleg.

Kasper Hjulmand hylder stamspillerne på landsholdet for at give Wind og andre mindre rutinerede landsholdsspillere gode vilkår for at stråle.

- Jeg hørte, hvordan de andre spillere talte til Jonas før og under kampen, og det er også deres fortjeneste, at vi gang på gang ser en ung spiller, der kan gå ind og præstere, siger Kasper Hjulmand.

Jonas Wind har spillet 152 minutter fordelt på fire landskampe. Det har kastet to mål af sig.

I Superligaen står han noteret for fem mål i otte kame i denne sæson.

