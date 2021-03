Det var de danske landsholdsspillere, der selv kom med idéen.

Nu var det også Danmarks tur til at kaste sig ind i presset på Qatar frem mod VM i 2022, og det skete med en t-shirt inden 8-0-sejren over Moldova med teksten 'football supports change'.

»Det var spillernes initiativ, som jeg bakker 100 procent op. Det er godt at se, at det ser ud som om, er noget, vi gør sammen med andre. At os, der er i det, sender en markering. At sætte pres på FIFA og sætte pres på de beslutningstagere, som kan lægge pres nu her for at hjælpe primært migrantarbejdere, men også sørge for, at vi kan tage til et VM, hvor der er fokus på menneskerettigheder,« siger Kasper Hjulmand på et pressemøde.

Der har i lang tid været stort fokus på, hvordan VM i Qatar er skabt på et fundament af døde migrantarbejdere. Norge og Tyskland har i de seneste kampe sendt signaler imod, hvad der sker i Qatar, og nu gik Danmark så sammen med Holland for fælles at lægge et tryk.

Den danske landstræner har selv været en del af debatten, men han er ogs ved at være træt af, at det er ham og landsholdet, der skal stå på mål for en beslutning truffet af FIFA om at give VM til Qatar.

»Vi skal ikke havne her igen, for jeg synes ikke, at det er rigtigt, at vi udøvere skal gøre sådan noget som det her. Vi står midt i en situation, som vi ikke har haft noget med at gøre. Det er ikke os, der har truffet den beslutning,« siger Hjulmand og fortsætter:

»Jeg vil håbe på, at fremtiden ikke byder på beslutninger, hvor man lægger et VM et sted, hvor vi skal havne i noget som det her. Så de beslutninger, der bliver truffet fra vores toppolitikere, må vi stille krav til, at det bliver filtreret gennem menneskerettigheder og FN's verdensmål, som gør, at vi kan spille fodbold.«

DBU har undervejs fået kritik for at stikke hovedet i busken, når det handlede om Qatar. Og har DBU gjort nok, når det kommer til at stoppe udnyttelsen af migrantarbejdere i ørkenstaten?

»Da jeg startede, fik jeg en indføring i, hvad der var gjort. At man i 2016 var startet fra DBU's side med at have været dernede sammen med arbejderbevægelsen - også den internationale - og har besøgt stederne og ytret sig. Det er måske et arbejde, man ikke har skiltet med og været gode nok til at forklare. Men det er sket,« siger Hjulmand.

VM ser ud til at blive spillet i Qatar, men presset vokser sig altså større og større. Og Kasper Hjulmand erkender, at han ikke selv ved nok om hele problemstillingen, men læner sig op ad, hvad Amnesty siger.

»Jeg lytter til dem, der har forstand på det - blandt andet Amnesty, der siger, at der er et hul nu. Der er et vinduet, hvor vi kan bruge den her slutrunde til at få lagt et pres og sørge for at få forbedret forholdene for dem, som lider under menneskerettighedskrænkelser. Det lytter jeg til, og det må vi tro på,« lyder det fra landstræneren.