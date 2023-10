San Marino brugte alle trickene i bogen for at gøre livet surt for Danmark.

Det var nødvendigt, hvis verdens dårligste hold, som er amatører, skulle have noget med fra kampen. Og det lykkedes næsten på sensationel vis, da Danmark blot vandt med 2-1 på et mål i det 70. minut.

Lilleputnationen brugte midler som at trække tiden gevaldigt, og de kom sågar med trusler og var fysiske ved at sparke, slå og endda nive modstanderne, og dommeren tillod det.

Til stor frustration for Kasper Hjulmand. Landstræneren understreger, at det slet ikke bør bruges som en undskyldning for, at verdensranglistens dårligste hold kunne udfordre Danmark på den måde, men utilfredsheden over dommer Viktor Kopiyevskyi blev adresseret, da han blev spurgt om ham.

Hjulmand var stærkt utilfreds med dommeren. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg er så bange for, at I tager det for dårlige undskyldninger. For det er det virkelig ikke for vores eget vedkommende. Men det var jo vanvittigt, at der kun blev lagt to minutter til (i første halvleg, red.),« siger Kasper Hjulmand, som følte sig magtesløs:

»Jeg spurgte, om man godt må holde bolden i hænderne i 45 sekunder. Så siger fjerdedommeren: ‘hvad vil du gøre? Hvad skal vi gøre ved det?’ Vi var ikke de eneste, der var dårlige i aften.«

For dårlige var Danmark også, medgav Hjulmand, da B.T. spurgte ham.

»Det vil jeg give dig ret i. Det var en meget, meget uskøn fodboldkamp. En kamp på et for lavt fodboldniveau fra vores side. De lykkedes med noget af det, de gerne ville og fik ødelagt ikke bare spillet, men også nogle af vores spillere,« forklarer Kasper Hjulmand med henvisning til Rasmus Højlund.

Kasper Hjulmand var villig til at flå tre spillere ud allerede i første halvleg. Foto: Jennifer Lorenzini/Reuters/Ritzau Scanpix

Landstræneren uddyber:

»Det kommer ind under huden på os, og vi spiller for ængsteligt og uden den komfortable måde at gøre tingene på, som vi burde. Så kvaliteten var for lav. Vi sidder og er utilfredse med, vi med en sejr i næste kamp kan vinde puljen, men har det alligevel, som om vi har tabt 4-0.«

Er du skuffet eller sur på dine spillere?



»Jeg er ikke sur på mine spillere, jeg er skuffet over niveauet. At vi kan spille med den nervøsitet på banen, så det er først og fremmest min opgave at sikre, at det ikke sker. Så jeg er mest af alt kritisk på mig selv,« forklarer Hjulmand, som i minuttet efter San Marinos udligning i anden halvleg skiftede Jesper Lindstrøm, Mohamed Daramy og Elias Jelert ud.

De var også tæt på at blive flået fra banen allerede kort inde i kampen.

»Fra minut 20-25 tager jeg fat i de tre spillere, jeg egentlig er klar på at skifte ud i første halvleg. Så får vi scoret og kommer igennem tre gange i den sidste del i de sidste 10 minutter. ‘Mo’ (Daramy, red.) begynder at komme ind under der, og vi får et par muligheder inde i feltet, og så tænkte jeg okay, nu får I 10 minutter mere, hvis det havde stået 0-0 i pausen, havde vi skiftet ud der.«

Kasper Hjulmand lignede en mand, som ville tage konsekvensen af den pinlige præstation i San Marino, men kort efter slutfløjt ville han ikke ud med, hvem der har fået længere vej til en landsholdsudtagelse.

»Det giver mig svar på, hvem der har substansen og ikke bare talentet til at klare sig. Det vil jeg kigge på.«

»Forhåbentlig skal jeg om et halvt år udtage en EM-trup, og det er pissesvært, så hver gang man får muligheden, er det en god idé at tage den,« forklarer Hjulmand, som afviser alle påstande om, at han selv ikke skulle være den rette til at vende tingene.

»Hvis jeg ikke troede, jeg var det, så jeg sammen med holdet kunne gøre det, så havde jeg selvfølgelig sagt det og reageret på det.«