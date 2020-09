Første landsholdssamling med Kasper Hjulmand som landstræner er overstået.

Resultatet blev et nederlag til Belgien lørdag, mens danskerne tirsdag kom på tavlen i Nations League med 0-0 mod England. Efterfølgende var det tid til den første delkonklusion for Hjulmand.

»Jeg havde virkelig drømt om en sejr. Det er det fedeste i verden at vinde kampe. Jeg har gået i lang tid og tænkt på, hvad vi kan rykke i træningerne. Når man ser på det nu, synes jeg , at vi har ramt et godt niveau. Jeg har en masse idéer, men tager det fra kamp til kamp med at føre dem ud i livet, og jeg skal passe på ikke at lægge det hele på. Det var de små justeringer, vi fik med i denne sammenhæng,« siger Kasper Hjulmand og tilføjer om kampen mod England:

»Det var en meget, meget vanskelig kamp - mod et af de bedste hold i verden. Det var en kamp uden store chancer, vi havde de tre muligheder, der var i kampen, inden de får et skud på mål i overtiden.«

Hjulmand mente, at det var tydeligt at se i kampen, at der er respekt for Danmark.

»Begge hold var opmærksomme på kontraerne. Vi prøvede at være kompakte, men også at presse højt med intensitet. Det var en svær kamp at skabe de store chancer i, så det var vigtigt at få et point og vise, at det er svært at spille mod Danmark og skabe chancer. Der er et godt fundament, som vi vil bygge yderligere på,« tilføjede landstræneren, som ser frem til, at formen hos hans spillere bliver bedre i takt med, at spillerne kommer i gang med deres respektive ligaer.

»Det kommer naturligt med den bedre form. Det er en utrolig gruppe at arbejde med, og der er rigtig god kultur og meget kvalitet i den. Jeg kan ikke vente til oktober,« pointerer Kasper Hjulmand om de forestående opgaver.

Her venter først Færøerne i en testkamp, før Island og England venter i Nations Leagues i de næste runder.