Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Danmarks kamp mod Frankrig blev overværet af et udsolgt Parken, og der kunne snildt have været solgt dobbelt så mange billetter.

Men når landsholdet om et par måneder rejser til VM i Qatar, vil opbakningen fra danskerne tilsyneladende ikke være så stor igen, og det skyldes ikke mindst uhyre høje overnatningspriser.

Det er noget, som irriterer landstræner Kasper Hjulmand, som har bemærket, at opbakningen ved VM bliver svagere, end den kunne og burde have været.

»Det er mega irriterende. Det tyder på, at det er svært for fans at komme derned. Jeg har selv nogle stykker, som rigtig gerne vil derned, men som ikke kan få hotelværelse til under 20.000 kroner, det er håbløst, at det er sådan,« siger Kasper Hjulmand og tilføjer:

»For fodbold er for fans og folket, og vi skal blive ved med at gøre alt, hvad vi kan for, at det er folkets spil. Men vi ved, at vi bærer dem, og jeg kan huske under coronaen, da vi spillede for tomme tribuner, der forestillede vi os, at hvert et tomt sæde repræsenterede en dansker, som sad og kiggede, og jeg tror, at det er det samme, vi må gøre og vise en masse billeder hjemmefra,« forklarer han og opfordrer danskerne til at støtte holdet, alt hvad de kan – også gerne fra Danmark.

»Jeg synes, at folk skal gå amok, og de billeder, vi får hjemmefra, de kommer til at hjælpe os helt vildt,« pointerer landstræneren, der har flere ubekendte forud for VM – nemlig også trupudtagelsen.

Tidligere har han sagt, at han har en liste på mellem 40-50 spillere, og det antal har ikke ændret sig med to måneder tilbage før slutrunden.

»Vi er stadig der. Vi vurderer dem over det næste stykke tid. Jeg frygter mange skader, og så skal der også være plads til, at nogen rammer et eller andet. Hvis der kommer én med en eller anden god form, som kommer til at gå godt, så skal der være plads til ham. Vi kigger nøje efter det, og truppen er ikke sat,« slår han fast efter 2-0-sejren over Frankrig, hvor Christian Eriksen igen viste sig som manden over dem alle med en pragtpræstation.

Manchester United-spilleren overstrålede navne som Mbappe, Griezmann, Giroud og så videre.

»Hold kæft, hvor er han god. Jeg tager mig selv en gang imellem at stå derude – og jeg skal være fokuseret som træner og tænke taktisk – og gå at nyde, hvad han laver. Han er så god og afslappet. Jeg synes, det er et privilegie at stå derude som træner og se ham spille, som han gør,« lyder det fra den danske landstræner, der fortsætter roserne af Danmarks nummer 10.

»Jeg har sagt det mange gange og siger det gerne igen. Han kan spille på alle hold i verden og forstærke dem.«