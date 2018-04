Farum. FC Nordsjælland indleder mandag medaljeslutspillet med en udekamp mod FC København.

Selv om FCK har haft en forholdsvis skidt sæson, spår FCN-træner Kasper Hjulmand, at et FCK-hold i formfremgang kommer til at spille en stor rolle for, hvordan medaljerne fordeles.

»Parken er et super svært sted at spille, og jeg tror, FCK bliver en stor faktor i mesterskabsspillet. De taber nok ikke mange kampe, men vi har haft godt styr på dem i hele 2017. Det gør også, at vi tror på, at vi kan gøre det igen. Vi skal ind i Parken og vise, hvad vi står for,« siger Hjulmand til FCN's hjemmeside.

Mens Brøndby og FC Midtjylland fører ligaen med 60 point, er FCK med fem sejre i træk begyndt at hale kraftigt ind på FCN på tredjepladsen.

FCN har 50 point, mens FCK nærmer sig med 44 point.

»FCK er ved at finde sig selv igen og har i Viktor Fischer fået en legekammerat til Falk (Rasmus, red.) og Skov (Robert, red.). Og så er Santander (Federico, red.) ved at komme i gang igen, siger Hjulmand.

De to første møder mellem FCK og FCN i denne sæson er begge endt med sejr til nordsjællænderne.

FCK-manager Ståle Solbakkens mandskab har på det seneste spillet sig i form med sejre over flere af rækkens lidt svagere hold.

»Vi har været stabile og hentet seks sejre i de seneste syv superligakampe, og vi har et meget højt pointsnit mod de hold, der ikke er i slutspillet. Men nu må vi vise, at vi har løftet os, og at vi også er blevet stærkere mod de bedste hold,« siger Solbakken til FCK's hjemmeside.

Mandagens opgør spilles klokken 16.00.

/ritzau/