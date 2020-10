Onsdag er en milepæl for to af de største fodboldspillere i Danmark.

For når Nations League-kampen mod England er overstået, er anfører Simon Kjær og Christian Eriksen med al sandsynlighed de to nyeste medlemmer af den ekslusive Klub 100 på landsholdet, og landstræner Kasper Hjulmand tøver ikke med at kalde dem superstjerner og blandt de største spillere, landet har opfostret.

»Det er en kæmpe stor ting. Lad os få kampen overstået og håbe, at de runder de 100 kampe, men det er klart, at når man runder 100 landskampe, bringer man sig selv helt op blandt de største landsholdsspillere gennem tiderne,« siger Kasper Hjulmand og tilføjer:

»Christian er tilmed kun 28 år, så hvad kan det ikke blive til? Med Simon kan man bare tage hatten af for hans karriere, og efter at have arbejdet med Simon, besøgt ham i Italien og lært ham bedre at kende er jeg bare blevet bekræftet i, at det ikke er tilfældigt, at Simon når 100 kampe.«

Kjær kommer i Klub 100, hvis han får spilletid mod England. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kjær kommer i Klub 100, hvis han får spilletid mod England. Foto: Liselotte Sabroe

Hjulmand bemærker og hylder, at både Christian Eriksen og Simon Kjær er jordnære mennesker til trods for, at deres karrierer flyver over de fleste andres.

»De er to meget forskellige typer. Det har det tilfælles, at de elsker at spille, og de elsker konkurrencemomentet. Og de er ærgerrige på at blive dygtigere. De er nede på jorden og virkelig gode repræsentanter for unge drenge. De er superstjerner begge to i europæisk fodbold og samtidig helt nede på jorden og tænker på det bedste for holdet. De er super repræsentanter for det, som vi er i Danmark,« siger han.

Landstræneren er i gang med sin kun anden samling med det danske A-landshold, og han har allerede lagt mærke til, at Eriksen har en vane, der vækker glæde.

»For Christian virker det, som om han har en lidt mere legende tilgang til det. Han har en forelskelse i bolden, og når vi er ude og træne, kommer han med en bold i hånden og bliver ved med at stå ude og træne, så den oprindelige forelskelse i bolden er stadig til stede, og det gør mig glad at se.«

Kasper Hjulmand er stor beundrer af Eriksen og Kjær. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kasper Hjulmand er stor beundrer af Eriksen og Kjær. Foto: Liselotte Sabroe

Holdkammerat Martin Braithwaite har spillet knap halvt så meget på landsholdet som Kjær og Eriksen, og han er ikke i tvivl om, hvor stor en bedrift, det er at runde den trecifrede milepæl.

»De har en vis rutine, og det er fandeme flot, at de runder over 100 kampe. Det er godt gået. Det er spillere, som er rigtig vigtige for holdet. Det er generalen i forsvaret og på midtbanen, så det er helt klart nogle vigtige spillere for holdet, og de har en masse rutine, som hjælper os i kampene,« siger Martin Braithwaite.

Også Daniel Wass er fuld af beundring.

»Det er flot at nå så mange kampe på landsholdet. Man kan jo mærke både på og uden for banen, at det er to spillere, som går forrest. Det er fantastiske spillere at have med på holdet,« lyder det fra Wass.

Rekordholderen for flest danske landskampe er Peter Schmeichel med 129 kampe i rødt og hvidt. Med 100 kampe til Eriksen og Kjær vil Danmark for første gang nogensinde have 10 spillere i Klub 100.