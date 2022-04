Kasper Hjulmand vil ikke udtale sig om Nadia Nadim. Ikke endnu i hvert fald.

Den danske landsholdsspiller Nadia Nadims ambassadørrolle for VM i Qatar vakte i sidste uge massiv opsigt.

Jobtitlen kom i land, efter hun flere gange er blevet heftigt kritiseret for sit åbenlyse forhold med den kontroversielle ørkenstat.

Den kritik ser Nadim stort på, mens man hos DBU-ledelsen siger, hun selv må stå til ansvar for sin ambassadørrolle. Det ændrer dog ikke på, at Nadim igen er kommet i massiv modvind.

Rød løber før kampen The Final One med Caroline Wozniacki. Royal Arena tirsdag den 5 april 2022 Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Rød løber før kampen The Final One med Caroline Wozniacki. Royal Arena tirsdag den 5 april 2022 Foto: Liselotte Sabroe

Den populære danske herrelandstræner Kasper Hjulmand mødte tirsdag aften op i Royal Arena for at se Caroline Wozniackis afskedskamp.



Og her spurgte B.T. ind til Nadim.



»Jeg har slet ikke sat mig ind i det. Jeg har overhovedet ikke tænkt på det,« siger Kasper Hjulmand og fortsætter:



»Det er ikke første gang, jeg får spørgsmålet, men jeg har ikke sat mig nok ind i det. Og jeg har ikke talt med Nadia, så har jeg ikke rigtig nogen mening om det lige nu.«



»Der kan være mange årsager, det er ikke kun altid det åbenlyse. For mig er det vigtigt, at Qatar-debatten ikke er sort og hvid. Der er mange nuancer i det. Jeg mangler at få nogle ting at vide, før jeg kan udtale mig yderligere,« slår han fast.



Hjulmand er netop vendt retur fra netop Qatar, hvor han var til stede til VM-lodtrækningen. Her brugte han ifølge sig selv tiden på møder med blandt andet bygningsarbejdernes fagforeningen for at blive klogere på situationen.



Til TV 2 fortalte Hjulmand, at han følte sig utilpas i landet.



»Vi ved alle, at vi er der på et forkert grundlag. Da beslutningen blev truffet i 2010 (om at give Qatar VM i 2022, red.), ved vi alle, at der var et grundlag, der ikke var korrekt. Det er derfor, jeg synes, det er underligt at gå et sted, hvor vi måske ikke havde været, hvis det var foregået fair and sqaure.«



Danmark er i VM-gruppe med Frankrig, Tunesien og enten Peru, Australien eller De Forenede Emirater.

VM afvikles i Qatar 21. november til 18. december, hvor VM-finalen spilles.