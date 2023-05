Hvis Kasper Hjulmands telefon i denne uge ringer, og displayet viser et hollandsk +31-nummer, skal hele Danmark måske til at se sig om efter en ny landstræner.

Storklubben Ajax Amsterdam skal – igen – have ny chef, og traditionen tro er Kasper Hjulmand udpeget som topkandidat til at sætte en fod i træner-svingdøren og tilføre tiltrængt stabilitet til det kuede klassehold.

Ifølge Telegraaf er danskeren en af bare tre kandidater til jobbet – men det store spørgsmål er naturligvis, om 51-årige Kasper Hjulmand er klar til at forlade sit drømmejob på landsholdet.

Meget tyder på det. For at gøre Morten Olsen kunsten efter og overtage roret i Amsterdam ligner på flere planer et endnu større drømmejob end det i DBU.

I 30 år har Kasper Hjulmands kærlighed, beundring og benovelse over for Ajax Amsterdam stukket så dybt, at det må være gevaldigt svært for træneren at sige nej, hvis Sven Mislintat, Ajax tekniske direktør, ringer med et godt tilbud.

Vi skal ikke mere end to uger tilbage i tiden for at finde den seneste offentlige flirten. Her blev Kasper Hjulmand i P4-programmet ‘Badabing’ bedt om at forholde sig til Ajax.

»Det er en fantastisk fodboldklub, som jeg er kommet meget i, og som har nogle fantastiske værdier.«

Hvis man kender lidt til Kasper Hjulmand, ved man, at netop værdier er noget nær det vigtigste for den 51-årige landstræner.

Og meget af Hjulmands tidlige værdisat er netop skabt i og af Ajax Amsterdam.

I bogen ‘Kasper Hjulmand – Fodbolddrømmer’ forklarer landstræneren, hvordan han i 1990erne blev ‘følelsesmæssigt påvirket’ af at se Ajax spille fodbold.

I en sådan grad at han som idrætsstuderende pakkede tasken og drog til Holland for at se, hvordan klubben egentlig arbejdede.

»Jeg har besluttet mig for at rejse til Amsterdam. Jeg vil se, hvordan de gør,« forklarede han ifølge Morten Glinvads bog til sine studiekammerater.

På studieturen i 1993 startede betagelsen af Ajax Amsterdam – og hans netværk i storklubben blev etableret.

Det er siden blevet holdt ved lige, og kærligheden til Ajax er siden vakt til live flere gange. Senest i 2019, hvor klubben nåede Champions League-semifinalen, som Kasper Hjulmand forklarer i ‘Fodbolddrømmer’.

Om Kasper Hjulmand – 30 år efter han som ung studerende så Ajax’ førstehold træne på De Toekomst – kommer til at stå i spidsen for hollænderne, vil ifølge Telegraaf blive besluttet i løbet af de næste 48 timer.

I så fald skal Kasper Hjulmand ud af sin kontrakt med DBU. Den løber frem til EM-slutrunden i Tyskland i sommeren 2024.